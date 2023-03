Paolo Bonolis confessa perché è finita con la prima moglie, il suo errore quando era incinta

Per la prima volta Paolo Bonolis confessa perché è finita con la prima moglie, il suo errore quando lei era incinta

Paolo Bonolis rilascia poche interviste ma quelle poche volte che si racconta lo fa fino in fondo. Ogni volta ha qualcosa di nuovo da svelare, questa volta il motivo per cui è finito il suo primo matrimonio. L’abbiamo visto più volte con i suoi figli più grandi, Stefano e Martina nati dalle nozze con Diane Zoeller, ma Paolo Bonolis non ha mai detto molto sulla prima moglie, sul suo primo matrimonio. Ospite al campus di formazione Obiettivo 5 il conduttore ha svelato per la prima volta i motivi del suo divorzio; ne ha parlato con gli studenti della facoltà di Giurisprudenza di Roma. Una separazione che è dipesa da un suo comportamento, da un errore che confessa a tutti solo oggi. Paolo Bonolis e la psicologa americana Diane Zoeller avevano già avuto il primo figlio, lei era in attesa del secondo ma è accaduto qualcosa. Diritti e responsabilità dei genitori, separazione, paternità multipla e famiglie super allargate, questi gli argomenti trattati; perfetta la confidenza di Bonolis.

Paolo Bonolis ha tradito la sua prima moglie

“Ve la devo dire tutta? Se ne è andata perché l’avevo tradita” ha svelato aggiungendo: “Ero un ragazzo e lei aveva bisogno di tornare dalla sua famiglia. Ho imparato a rinunciare per tutelare i miei figli che erano piccoli, anzi una doveva ancora nascere. I sentimenti sono più importanti delle parole, se vuoi bene devi sapere fare un passo indietro”.

Erano molto giovani entrambi, è stato un errore, un tradimento, lei era incinta. Si sono sposati nel 1983 e dopo 5 anni erano già separati. A legarli per sempre Stefano e Martina. “Bisogna mettere in primo piano i diritti dei bambini che non hanno scelto di esserci. Niente vendette attraverso i piccoli o si rischia l’infanticidio sentimentale. Con la mia ex moglie condividiamo alcuni valori e questo ci ha aiutato a non farci la guerra”. Di certo anche Sonia Bruganelli ha contribuito a mantenere forte il legame tra Paolo e i suoi figli. Tutti e cinque i fratelli sono molto legati, merito di ottimi genitori.