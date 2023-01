Su Chi il 2023 dei Bonolis inizia a New York: scatti di famiglia per il nuovo anno

Una foto storica della famiglia Bonolis-Bruganelli al completo sulla rivista Chi

Quando una nuova vita arriva in famiglia, c’è tanto da festeggiare. Ne sanno qualcosa Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che insieme ai loro figli, hanno lasciato Roma per volare a New York per le feste di Natale. La famiglia Bonolis- Bruganelli si è riunita a New York per trascorrere le vacanze natalizie e per festeggiare il compleanno di Silvia Bonolis. Ma non solo. Per la prima volta i nonni, hanno potuto conoscere il piccolo Sebastiano Silvio, arrivato da poco in famiglia. E’ il settimanale Chi ( e non avevamo molto dubbi) a mostrare la prima foto di famiglia al completo. Avevamo già visto in occasione del matrimonio di Stefano, la famiglia Bonolis quasi al completo ma adesso ci sono due nuovi arrivati. Per Bonolis senior infatti, il 2023 inizia alla grande con due nipotini da coccolare. Ed eccoli tutti insieme nella prima foto di famiglia per questo nuovo anno. Da papà Paolo a mamma Sonia, poi i figli Adele e Davide, nati dalla loro unione, Stefano nato dalla relazione del conduttore con Diane Zoeller, Silvia, sorella di Stefano con il figlio Theo e Candy, la mamma del nuovo arrivato Sebastiano Silvio. Impossibile tra l’altro, non notare la straordinaria somiglianza tra Paolo Bonolis, suo figlio Stefano e Davide. Tre gocce d’acqua!

La famiglia Bonolis-Bruganelli al completo posa per la rivista Chi

Paolo e Sonia hanno lasciato tutti i loro impegni in Italia per volare negli States. La vita da nonni non è facile e Sonia ha documentato sui social, alcuni momenti magici passati insieme ai suoi nipotini. E’ vero che Sonia non è una nonna di sangue di queste creature ma ama i figli di Paolo moltissimo, come ha raccontato in diverse interviste. Sono cresciuti insieme a lei e si vogliono davvero bene. Facile immaginare che amerà ancora di più i nipotini da poco arrivati. Nonno Paolo poi, si mostra mentre gioca con il piccolo Sebastiano, completamente innamorato di questi fagottino.

Alfonso Signorini non si poteva lasciar scappare una occasione simile: immortalare tutta la famiglia Bonolis in una foto davvero storica.