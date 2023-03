Enrico Mentana racconta l’amore per Francesca Fagnani

E' al Corriere della Sera che Enrico Mentana racconta della sua storia con Francesca Fagnani, come è iniziata

Enrico Mentana e Francesca Fagnani sono sempre molto riservati e non raccontano in genere della loro via privata. Questa volta al Corriere della Sera c’è una eccezione, Mentana confessa per la prima volta come è nata la loro storia d’amore. Francesca Fagnani ed Enrico Mentana stanno insieme dal 2013 ed è il celebre direttore del Tg La7 a svelare che galeotta fu un’intervista. Vide la Fagnani per la prima volta, lavorava per una rivista d’arte e Mentana rimase incuriosito e non solo per la sua bellezza ma perché era una donna determinata e non arrivista. La definisce una secchiona che è capace di studiare anche per due notti di seguire per riuscire bene in un lavoro. Un complimento dopo l’altro per la sua compagna, sembra quasi un volere festeggiare il loro decimo anniversario. Enrico Mentana confessa tutto, o qualcosina, per la prima volta. Non dice altro del passato, parla solo dei figli avuti dalle precedenti compagne, anche perché molto è gi à stato detto in passato dal gossip.

La storia d’amore tra Enrico Mentana e Francesca Fagnani

“Venne a intervistarmi per una rivista d’arte. Mi incuriosì, e non solo per la bellezza. Era determinata, non arrivista. Una secchiona capace di studiare due notti di fila per far bene una cosa” queste le parole di Mentana per Francesca Fagnani.

Del passato dice solo: “Ho avuto una vita sentimentale da laico. E ho avuto Stefano dalla prima compagna, Alice dalla seconda, Giulio e Vittoria dalla mia ex moglie” non una parola in più se non il motivo delle varie separazioni: “Era finita. Ma sono sempre stati amori decennali. Compreso quello in corso” che ci auguriamo sia il più longevo.

A chi si chiede se prima o poi vedremo Enrico Mentana in un’intervista a Belve la risposta è semplice, è un no perché la giornalista e conduttrice non desidera averlo ospite, magari lei non avrebbe alcuna curiosità da soddisfare, mentre di certo al pubblico di Rai 2 piacerebbe molto seguire la coppia in tv.