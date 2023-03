Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli festeggiano il compleanno del figlio con uno strappo alla regola

Oggi è il compleanno di Gabrio Tullio, il figlio di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Quante emozioni

Sono rarissime le foto dei figli di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ma oggi è un giorno speciale, oggi è il compleanno del piccolo Gabrio Tullio. Non sono mancati sui social gli auguri della mamma e del papà e questa Eros Ramazzotti ha fatto uno strappo alla regola di non mostrare i figli e ha pubblicato lo scatto del suo bambino prima di andare a scuola. Gabrio Tullio oggi compie 8 anni. Ovviamente il cantante non mostra del tutto il suo volto e gli auguri social sono dolcissimi. Gabrio è il più piccolo dei figli di Eros e di Marica; per il cantante è il terzo dopo Aurora, nata dal matrimonio con Michelle Hunziker, e Raffaela Maria che è la prima figlia di Eros e Marica.

Gli auguri di Eros Ramazzotti a suo figlio Gabrio

“È amore puro, inconfutabile, inconfondibile, unico. E’ magia. Auguri Gab” scrive il cantante romano che si prepara ad una settimana intensa con i suoi numerosi concerti.

Auguri dolcissimi anche da parte di mamma Marica Pellegrinelli che sceglie lo scatto delle loro mani ma più precisa di Eros ricorda che il piccolo è nato alle 16:40 quindi non è ancora il suo compleanno. L’ex marito invece ha atteso la mezzanotte e ha pubblicato gli auguri al suo bambino. Dettagli, perché oggi è gran festa per la famiglia allargata dell’ex coppia.

“Buon compleanno amore mio… o quasi, alle 16:40 di oggi, saranno 8 anni insieme” scrive la splendida modella. Entrambi sono genitori molto presenti e molto affettuosi. Ramazzotti aveva già un bel po’ di esperienza perché papà di Aurora Ramazzotti che sta anche per renderlo nonno. Tutte donne in casa e Gabrio è l’unico maschietto ma presto ci sarà un altro maschietto ad allargare ancora di più la famiglia: il figlio di Aurora e Goffredo Cerza. Manca pochissimo al parto, poche settimane. Intanto, oggi si festeggia il piccolo Gabrio. Anche se questa sera papà Eros è impegnato a Milano con il suo concerto ma avrà di certo modo di stare con suo figlio, anche se tutto è un po’ più complicato quando ognuno ha la propria vita: Marica Pellegrinelli con i figli e il nuovo compagno; così come Eros Ramazzotti e la nuova compagna.