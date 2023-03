Laura Pausini si sposa: le pubblicazioni di matrimonio, il sì a Paolo Carta

Il sogno diventa realtà: Laura Pausini e Paolo Carta si sposano. Ed ecco le pubblicazioni di matrimonio

Dopo 18 anni d’amore Laura Pausini e Paolo Carta si sposano e non è solo un dolce gossip ma la realtà perché ci sono le pubblicazioni di matrimonio. Un sogno che diventa realtà, dopo la nascita della loro piccola Paola che ha già 10 anni, e adesso la cantante e il musicista si sposano davvero. Certo Laura Pausini e Paolo Carta ci ha pensato davvero a lungo, tanto che i fan quasi non ci credevano più che sarebbe accaduto. Ma circa un anno fa lei aveva confidato che era arrivato il momento delle nozze, che pensava fosse il momento giusto perché hanno una bella famiglia e perché era un passo che volevano compiere entrambi. E adesso è ufficiale, adesso le pubblicazioni dicono che Laura Pausini e Paolo Carta presto saranno marito e moglie. E’ la rivista Di Più Tv a svelare le pubblicazioni.

La data del matrimonio di Laura Pausini e Paolo Carta

Quando si sposeranno Laura Pausini e Paolo Carta? Ovvio che se le pubblicazioni sono esposte il matrimonio ci sarà quest’anno. Il 2023 è l’anno del sì della Pausini. Non si conoscono al momento altri dettagli. Si sposeranno in primavera o in estate? Il matrimonio è confermato, le nozze ci saranno perché le pubblicazioni sono sotto gli occhi di tutti, nessun segreto, è la prassi.

Laura Pausini e il suo chitarrista Paolo Carta si sono innamorati alla fine del 2005 durante il tour a Parigi e forse è proprio a Parigi, a Disneyland che hanno deciso che era il momento di diventare marito e moglie. Lei non l’ha mai nascosto, il padre di sua figlia l’ha resa una donna migliore e non c’è dubbio che anche Paolo voglia vivere per sempre accanto a lei.

“Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Era fuori dalle mie convinzioni. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore. Che invece era forte – è l’intervista di Laura Pausini di un bel po’ di tempo fa – Siamo ancora qui, insieme. E Paolo l’ho preso con i suoi tre figli, allora avevano 12, 11 e 3 anni: mai pensato di sostituirmi alla mamma, ma non volevo che questa storia potesse, anche minimamente, procurare danni a loro”.

In realtà la coppia avrebbe dovuto sposarsi già da un po’ di tempo, Laura e Paolo avevano previsto le nozze prima del covid che poi ha rovinato i loro piani, come è accaduto molte coppie: “Avevamo deciso di farlo l’anno scorso, ma con il Covid… Dobbiamo trovare una nuova data” aveva confidato la Pausini un anno fa. Poi il silenzio e adesso invece esplode la gioia dei fan.