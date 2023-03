Belen è incinta? La Rodriguez prende altro tempo per se stessa

Belen è tornata sui social e ha pubblicato nuove foto. E' incinta?

Nessuna crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ma anzi salta fuori il più dolce dei pettegolezzi. Belen è incinta? Il malore e l’assenza a Le Iene, il distacco dai social per qualche giorno, poi il ritorno e le frasi che Belen scrive che lasciano un bel po’ di mistero. Belen si è mostrata con i suoi figli, con i piccoli Santiago e Luna Marì, serena nella loro casa mentre impastano. Stefano De Martino non c’è, lei scrive che la famiglia le dà sempre la forza, ma non è una frecciatina al marito. Stefano è impegnato nei teatri più belli d’Italia, sta lavorando. Cosa è successo a Belen, perché martedì sera non era alla conduzione delle Iene su Italia 1? Se è vero che non è stata bene ecco che al malore si aggiunge l’ultimo post appena pubblicato. Belen è al sole, la pelle un po’ arrossata, la mano sinistra sul cuore, mostra la fede. Nessun problema con Stefano De Martino e scrive: “Pensando a me…”.

Belen pensa a se stessa e fa bene, commentano i follower che immediatamente pensano che la coppia sia in attesa di un bebè. Altri ipotizzano che forse la showgirl ha chiesto troppo a se stessa, che abbia bisogno di un po’ di riposo. Con il suo ritorno sui social ha di certo eliminato del tutto la preoccupazione che potesse stare male, che la sua assenza improvvisa nello studio de Le Iene fosse per qualcosa di più grave. Resta però il dubbio che la Rodriguez non sarà presente nemmeno martedì prossimo. Non resta che attendere perché al momento non ha alcuna intenzione di rispondere alle domande.

I suoi messaggi però sembrano chiari. La famiglia è sempre la sua fonte di forza maggiore e nella famiglia ovviamene è incluso anche Stefano, sono marito e moglie, lui è sempre presente anche se il lavoro lo porta lontano da casa, non c’è bisogno di dirlo ogni volta. Resta il dolce dubbio della terza gravidanza di Belen ma anche che sia accaduto qualcosa prima della diretta del programma di Italia 1. Presto ne sapremo di più, anche se Adnkronos ha già anticipato che la conduttrice martedì 21 marzo sarà al suo posto.