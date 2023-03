La madre di Belen risponde al suo posto ai commenti di chi la critica

Belen Rodriguez è sparita anche dai social ma al suo posto risponde la madre

Sono giorni che Belen Rodriguez non pubblica niente sui social, quasi una settimana dall’ultimo post ed è sua madre a rispondere ai commenti di chi la critica. Non è la prima volta che Veronica Cozzani prende le difese dei suoi figli, in particolare di Belen, la primogenita. La cattiveria che si legge tra i commenti è davvero assurda e spesso sono le donne a puntare il dito contro la showgirl a tirare fuori il peggio, parole che di certo se non fossero davanti ad uno schermo non direbbero mai. Belen sembra avere bisogno di un po’ di tempo, dopo l’assenza a Le Iene, sembra per un problema di salute, non ha voglia di dire nulla sui social. Questo fa preoccupare i suoi fan ma ci pensa sua madre a rispondere a chi esagera.

Veronica Cozzani interviene per zittire la cattiveria di soffre

L’assenza di Belen si fa sentire, il suo ultimo post è di 6 giorni fa, è un tutorial dove mostra un make up con i prodotti Goovi di Michelle Hunziker. La collaborazione e l’amicizia tra le due showgirl e conduttrici è nota; le abbiamo viste insieme anche a Michelle Impossibile, scambiarsi i ruoli per raccontare che anche per loro non è sempre stato tutto semplice.

I commenti al tutorial hanno fatto scattare la mamma di Belen. Si legge: “Ormai queste so tutte bruciate. Pensano di migliorare e invece peggiorano. Purtroppo questi ritocchi non rinfrescano ma invecchiano tanto.. È la cosa più brutta è che questi scempi si vedono ormai dappertutto la gente non sta bene.. La bellezza è morta.. Belen era bellissima ora è diventata una caricatura e non è invidia io non sono bella ma non me ne frega proprio niente”.

“Bellissima sicuramente ma ogni 4 mesi dal chirurgo ….tutte saremmo così belle!!! Mostratevi al naturale…fra 6 mesi….e vediamo”.

“Vattene a lavorare, possibilmente al tuo paese e portati tutta la tua famiglia, la prima tua sorella”.

“Tutte omologate, tutte uguali, che tristezza le donne di plastica”.

E alla fine Veronica Cozzani interviene: “Tante donne sono così perché non ci arrivano! Io che ho 60 anni mi trucco meno, ma so riconoscere una bella donna è mi piace anche dirlo! Ma la gente critica tanto e soffre anche tanto”. Aggiungendo anche la spiegazione che Belen non si trucca solo per guadagnare ma anche perché le piace truccarsi e lo fa anche bene “perché ha un bel senso estetico”. Non basta però la mamma a far dire di tutto alle altre donne, che notano sul volto di Belen le cose più strane.