Come sta Belen? Assente in tv e sui social

Dopo l'assenza a La Iene Belen Rodriguez è da giorni che non compare nemmeno sui social; che succede?

L’assenza di Belen Rodriguez inizia a far preoccupare. Come sta la showgirl e conduttrice argentina che martedì sera non era presente a Le Iene e da giorni ormai non è più nemmeno sui social? A sostituirla in poche ore alla conduzione del programma di Italia 1 è stato Claudio Santamaria che con le iene ha spiegato anche il motivo della sua assenza. Belen non si era sentita bene, una indisposizione ma senza aggiungere dettagli. Tutti si aspettavano un saluto sui social da parte della Rodriguez, un messaggio, una storia ma è quasi una settimana che non pubblica nulla sul suo profilo Instagram e dopo la notizia del suo malessere non c’è stato altro.

Come sta Belen? Che fine ha fatto Belen?

Qualche giorno fa ha dato forfait in tv ma perché non appare nemmeno sui social? Motivi di salute ma c’è anche chi ha pensato che possa essere accaduto qualcosa di simile all’episodio che ha portato Teo Mammuccari a lasciare Le Iene.

Prima era molto attiva sui social, adesso non c’è niente di nuovo e la sua assenza continua a scatenare tutte le ipotesi, compresa la sempre presente crisi sentimentale che ogni volta Belen e Stefano sono quasi costretti a smentire. Ci pensa l’Adnkronos a riferire che in base alle fonti che arrivano da Mediaset Belen sembra non avere alcun problema, niente che non le permetterà martedì prossimo di essere al suo posto, alla conduzione delle Iene. Dunque, non ci sarà un’altra sostituzione ma perché la Rodriguez si è chiusa nel suo silenzio?

A rassicurare sul suo stato di salute ci sono le storie che pubblica tutta la sua famiglia, dove Belen non appare mai ma è evidente che tutti proseguono sereni le loro vite. Stefano De Martino è preso dagli impegni a teatro. I genitori di Belen si occupano come sempre di Santiago. Luna è con il papà, Antonino Spinalbese. Cecilia Rodriguez si divide come sempre tra lavoro e amore mostrando un po’ del suo mondo sui social. Sembra non ci sia niente di strano ma l’assenza di Belen Rodriguez sui social si fa sentire.