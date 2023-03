Belen non è a Le Iene: “Non è stata bene” ma è assente anche sui social

Belen non sta bene. Assente a Le Iene, sostituita da Claudio Santamaria ma anche sui social non c'è traccia della Rodriguez

Poco prima dell’inizio della puntata di stasera 14 marzo 2023 de Le Iene la notizia che Belen Rodriguez era assente, non avrebbe condotto. L’annuncio è di una delle iene che sui social ha spiegato subito che Belen ha una piccola indisposizione, ma gli autori non si fanno trovare impreparati e nonostante la diretta hanno pensato velocemente alla soluzione migliore. Al posto di Belen c’è Claudio Santamaria, è lui che inizia la puntata e sostituisce la padrona di casa. La presentatrice non è in studio e al suo posto in via del tutto eccezionale c’è l’attore Claudio Santamaria. “Belen non è stata bene, poverina, e ci sta guardando da casa e le mandiamo un abbraccio” ma la Rodriguez sui social non dice nulla, non posta nessuna storia e non mostra che sta guardando il suo programma del martedì sera. Su Italia 1 al timone dello show questa sera c’è Santamaria.

Come sta Belen?

Una banale influenza non l’avrebbe fermata e i fan ovviamente si chiedono come sta Belen Rodriguez. Ad inizio puntata delle Iene tutti scoprono l’assenza e Claudio Santamaria chissà se racconta tutta la verità quando dice: “Buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti ad iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato!”. E’ andata così? “I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”.

Nell’ultimo periodo la showgirl e conduttrice argentina era già rimasta sola sul palco de Le Iene per l’improvvisa uscita di scena di Teo Mammuccari, in quel caso sembra per una lite con Davide Parenti.

L’unica cosa che lascia qualche dubbio non solo sullo stato di salute di Belen ma anche su altro è la sua assenza anche dai social. In genere la conduttrice posta Instagram stories prima delle dirette, quando è già negli studi Mediaset. Oggi invece Belen non ha pubblicato nulla, nemmeno un saluto da casa.