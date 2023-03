La frase di Antonino Spinalbese sui social fa infuriare i #gintonic ma non solo: pioggia di critiche

I #Gintonic sono neri per quello che Antonino Spinalbese ha fatto: delusi e amareggiati adesso lo travolgono con critiche e commenti negativi

Non gliele hanno perdonate proprio quelle foto con la bella ex miss Italia i #gintonic ad Antonino Spinalbese. E non gli hanno perdonato neppure l’ultima frase che ha accompagnato la sua foto su instagram. Si volta pagina, ha detto Antonino sui social. Una frase che però non è passate inosservata e che i fan che per mesi hanno fatto il tifo per lui e Ginevra Lamborghini, non hanno affatto gradito. A dirla tutta, i Gintonic si sono illusi da soli. Prima con le frasi di Signorini e con la continua insistenza nel vedere una storia che non è mai esistita. Poi per i comportamenti ambigui dei due. Quel bacio tra Ginevra e Antonino, quelle frasi sussurrate, quelle cose dette e non dette. I più sgamati, lo hanno sempre saputo che mai ci sarebbe stato nulla. Del resto Antonino nella casa lo ha detto in tutte le lingue. Poi qualcuno ci ha voluto credere e ci crede ancora. Una vera e propria ossessione, visto che ancora, ci sono fan che perdono ore del loro tempo, ad andare a commentare ogni singola foto di Spinalbese.

Pioggia di critiche contro Antonino Spinalbese: Gintonic delusi

Sotto il post con la frase “pagina voltata”, i commenti, sono velenosissimi. C’è chi dice: “sei solo tante parole e la verità è che questa pagina tu non l’hai mai voluta“. Un altro follower ha commentato: “Non ti interessa dell’opinione altrui, ti sei mostrato sempre saccente in questo senza pensare che forse sono persone che ti hanno seguito e supportato. Non cadrò nel fanatismo ma hai deluso e ti sei mostrato di un’ incoerenza e superficialità estrema tra quanto detto e fatto in seguito. Parli di alcuni valori, sentimenti che fatti dire in totale sincerità credo che solo tu pensi di avere ma che in realtà non ti appartengono e l’hai dimostrato per l’ennesima volta. Ti auguro una buona vita e tanta felicità a tua figlia soprattutto ma alla fine i tuoi 28 anni li dimostri tutti …“. E ancora: “non hai avuto voglia nemmeno di leggerla per voltare pagina così in fretta, mi dispiace ma raramente incontrerai nella tua vita persone così genuine e sincere”. Commenti davvero avvelenati: “puoi voltare tutte le pagine che vuoi ma la prossima volta prima di esternare con certe parole certe frasi certi vertici pensaci bene ..ricorda il treno passa per tutti nella vita poi si può prenderlo o restare in stazione tu non sei salito ma creo che quello che ci ha veramente perso sei tu poche ragazze al giorno d’oggi pure semplici vere come lei“. Vi facciamo leggere l’ultimo, ma ce ne sono a decine: “si accade che te ne vai a Parigi , flirti con una che ti piace nel frattempo ne hai illusa un’altra e non sai come uscirne. Per quanto riguarda la testa pensante credo che tu l’abbia anche tanta anche se dimentichi che c’è ne sono altri ad averla. Peccato però che ragioni spesso con l’altra testa difronte alle donne e questo lo hai dimostrato più volte “.