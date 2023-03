Antonino Spinalbese pizzicato con un’ex Miss Italia: “Il lupo perde il pelo”

Antonino Spinalbese è stato beccato con un'ex Miss Italia. Si è consolato subito dopo Ginevra Lamborghini?

Antonino Spinalbese è uscito da poche settimane dalla casa del GF Vip ed è già stato beccato con un’ex Miss Italia. Lei è Carolina Stramare, bellissima, sembra si frequentino, ci sono anche le foto, ma adesso la domanda è come ha fatto a dimenticare così velocemente Ginevra Lamborghini. E’ Whoopsee a pubblicare le foto scattate alla presunta coppia ed è Antonio Rosica a commentare gli scatti di Antonino Spinalbese e Carolina Stramare. Ovviamente si riferisce all’ex hair stylist e scrive: “Il lupo perde il pelo…”. Il riferimento è alla storia con Belen o al GF Vip? Ginevra Lamborghini è sparita velocissima dalla vita di Antonino e se lui di giorno si divide tra lavoro e tutte le coccole possibili per sua figlia Luna Marì, di sera si concede la vita mondana.

Antonino Spinalbese e Carolina Stramare sono già una coppia?

Magari sono solo amici, anche se guardando le foto scattate dai paparazzi forse sembra già altro. Solo il tempo dirà tutto ma intanto Whoopsee scrive: “Eccolo infatti mentre, dopo essere stato al Beefbar di Milano in compagnia di un amico, è stato raggiunto anche dall’ex Miss Italia e concorrente dell’edizione in corso di “Pechino Express” Carolina Stramare. Prima che lei lo riaccompagnasse a casa, i due hanno deciso di godersi un drink in un locale milanese”. Si conoscevano già prima del suo ingresso al GF Vip?

Di certo Antonino Spinalbese deve tutta la sua notorietà a Belen Rodriguez, all’amore che è scoppiato velocemente ma che è finito ancora più in fretta.

Cosa è successo invece tra i due vipponi, che fine ha fatto Ginevra? Molti avevano già previsto questo finale. Sembra si siano frequentati per almeno una settimana ma che in così poco tempo abbiamo capito che non erano fatti l’uno per l’altra. Non l’avevano capito già nella casa del Grande Fratello Vip? Sembra sia stato lui a frenare l’interesse o forse no.

Intanto, eccolo nel vortice del gossip, che se prima gli pesava quando era il compagno di Belen forse adesso inizia a piacergli davvero tanto non restare dietro le quinte. Ma cosa avrà voluto dire Antonio Rosica, L’investigatore social sul lupo che perde il pelo?