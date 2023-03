Antonino Spinalbese fa shopping con Luna Marì ed è la vera felicità

Antonino Spinalbese in giro con sua figlia Luna, fanno shopping insieme, felici

Le foto di Antonino Spinalbese e sua figlia Luna Marì in giro per le strade di Milano, scatti che pubblica la rivista Chi, dolcissimi e allegri. Antonino e Luna fanno shopping insieme, sono un vero spettacolo, lui non perde di vista nemmeno un attimo la sua bambina che ha voglia di indipendenza e cammina da sola, senza dare la manina al suo papà. Non si sono visti per tutti i mesi di permanenza di Antonino Spinalbese nella casa del GF Vip ma quanto lui è uscito dal reality show la sua piccolina l’ha riempito di abbracci e bacini e gli ha fatto capire che non l’aveva dimenticato. Insieme fanno shopping, Luna Marì stringe forte il suo peluche e il papà la porta in un negozio di giocattoli, la vizia, felice di farlo. Anche nella casa del Grande Fratello Vip ha confidato ai suoi colleghi vipponi che per sua figlia spende molto in abbigliamento, anche se poi sa che dopo poco non le andrà più niente ma è più forte di lui. Entra in un negozio, sceglie e poi solo quando è il momento di pagare capisce che forse ha un po’ esagerato.

Antonino Spinalbese paparazzato con sua figlia Luna a Milano

Sono una coppia famosa Antonino Spinalbese e Luna. Deliziosa Luna con il suo cappottino svasato con collo di pelliccetta, ciuccio sempre presente e peluche in mano. La passeggiata sotto i tiepidi raggi di sole rigenera e loro sono felici. Spinalbese ha più volte detto che è sua figlia l’amore della sua vita, che è difficile pensare ad una compagna, perché non gli va di togliere tempo alla sua bambina. Però sembra che con Ginevra Lamborghini abbia qualche speranza di innamorarsi ancora e davvero.

Padre e figlia dopo il GF Vip stanno passando tanto tempo insieme, devono recuperare tutti i momenti che hanno perso e lo stanno facendo. Luna, nata dalla storia d’amore con Belen Rodriguez, trascorre del tempo anche con la famiglia di Antonino. Sono stati tutti insieme anche al lago, c’era anche la sorella dell’ex hair stylist. Le foto mostrano tutto l’amore che circonda la piccola Luna non solo con la famiglia Rodriguez. La piccola è una bimba davvero fortuna.