Ilary Blasi e Bastian sempre insieme, tutte le foto su Chi

Bellissimi e innamoratissimi Ilary Blasi e Bastian Muller sono sempre insieme. Chi pubblica tutte le foto

Ilary Blasi e Bastian Muller sono una coppia bellissima e molto innamorata, sono sempre insieme. Non è solo Ilary Blasi a mostrare che lei e il suo nuovo compagno fanno di tutto per incontrarsi ma ci pensa la rivista Chi a pubblicare le loro foto. I paparazzi sono sempre sulle loro tracce, sembra non sia per niente difficile incontrarli, mentre prima Ilary Blasi e Francesco Totti si vedevano molto poco in giro. Una volta raccontarono che era davvero complicare per loro godersi Roma perché ad ogni passa venivano riconosciuti e fermati, ovviamente era l’ex capitano della Roma a posare per selfie e firmare autografi. Più volte abbiamo visto Ilary con il broncio sfuggire dai fan e tifosi. Con Bastian Muller è tutto diverso, sono sempre mano nella mano, Ilary sembra sempre alla ricerca di qualcosa, lui non la perde di vista un attimo.

Ilary Blasi e Bastian paparazzati a Milano

Fino a pochi giorni fa era un continuo di voli, aerei che la Blasi prendeva per andare da lui a Francoforte o per volare insieme verso una nuova meta. Anche l’imprenditore tedesco ha trovato ogni momento possibile per arrivare in Italia ma adesso il biglietto non è più per Roma ma per Milano. Ilary Blasi ha iniziato le prove per L’Isola dei famosi, si riparte e lui, Muller, atterra a Milano.

Ovviamente i paparazzi li beccano insieme, l’ultimo fine settimana era lì, mano nella mano, per le vie dello shopping, vestiti molto simili; poi di sera perfetti per la cena in un locale esclusivo insieme a Michelle Hunziker ed altri amici.

Look casual da jeans e sneakers per entrambi per lo shopping; più comodi che mai e sempre mano nella mano. Poi di sera l’incontra con gli amici, c’è anche la manager di Ilary Blasi, che è la stessa di Michelle.

Non mancano le foto della coppia all’aeroporto, sempre perfetti nei loro look. Ilary Blasi sembra una ragazzina. Il loro futuro sarà sempre in giro per il mondo, sempre con un aereo da prendere o lui deciderà prima o poi di trasferirsi in Italia? Per il momento forse è meglio lasciare tutto così perché funziona benissimo. Si attende anche la nuova data dell’udienza per la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la richiesta dell’ex calciatore di posticipare.