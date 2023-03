Luca Argentero a casa con il figlio Noè, è uno scatto raro

E' rara e meravigliosa la foto di Luca Argentero con il figlio Noè nella loro casa

Un fine settimana speciale per Luca Argentero, a casa con la sua famiglia, con tutte le coccole possibili per suo figlio, il piccolo Noè. Ci sono ovviamente anche la piccola Nina Speranza e la sua bellissima Cristina Marino. Una famiglia che adora vivere ogni momento della propria vita assaporando tutto e lontani sempre da occhi indiscreti. Ci riescono però solo fino a quando restano nella loro villa e infatti la prima passeggiata al parco per Luca Argentero e Cristina Marino è stata il via per i paparazzi. Adesso se li trovano ovunque, dietro alberi e ogni altra cosa, a distanza ma non troppa, pronti a fotografarli. Luca Argentero e sua moglie si arrabbiano ma non smetteranno mai di vivere la loro vita normale, in un parco pubblico e in ogni altro posto, sperando che prima o poi l’interesse sulla loro vita privata cali. Ci pensa Luca Argentero questa volta a mostrare un momento perfetto della sua vita, con suo figlio Noè tra le braccia.

La foto di Luca Argentero con il figlio Noè Roberto

Sono foto rarissime anche sui social. In genere la coppia di genitori mostra qualche dettaglio, una passeggiata di schiena, le manine dei loro bimbi, un giocattolo, Nina che adora toccare la terra e le piantine, impara già il rispetto e l’importanza per la natura, per ogni singola cosa. Noè è piccolissimo, è nato lo scorso 16 febbraio. “Weekend vibes” scrive l’attore a corredo di una serie di foto dove appare anche sua figlia Nina, appunto una manina.

La foto di Luca Argentero con il figlio Noè è dolcissima, a scattarla sarà stata di certo Cristina Marino ed è lei infatti a commentare con tre cuori rossi. Si sono sposati nel 2021 e sono davvero la coppia più bella del mondo dello spettacolo ma lo spettacolo reale sono loro quattro insieme. Si sono conosciuti nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi e 5 anni dopo sono diventati genitori di Nina, l’anno successivo si sono sposati a Città del Pieve e oggi sono in quattro. “Sono molto fortunato. Penso che quando trovi un compagno per cui hai voglia di essere la versione migliore di te, c’è la possibilità di durare nel tempo. La sfida sta proprio lì: nel per sempre. Il per sempre a volte spaventa, con Cristina il per sempre non mi fa paura” è una delle tante dichiarazioni d’amore di Luca Argentero per la donna che l’ha reso padre e felice per sempre.