Belen Rodriguez condivide il gossip che parla di lei e Stefano

Per la prima volta Belen Rodriguez condivide le foto dei paparazzi, il gossip con Stefano De Martino

Tra le storie Instagram di Belen Rodriguez per la prima volta spuntano le foto dei paparazzi. Belen condivide il gossip che parla di lei e Stefano De Martino. Che si amano e sono tornati insieme questa volta per sempre lei lo ripete di continuo ma dopo l’ultima intervista dove lei ha detto che Stefano l’ha tradita, che è un birichino, che gli ha spezzato le ossa e che non riesce a tenerlo a bada ha forse pensato fosse meglio pubblicare qualche foto con suo marito. E’ Whoopsee ad averli beccai o magari è stata proprio Belen ad avvisare i paparazzi. Belen e Stefano belli, lui imbronciato, lei più sorridente, si sono concessi qualche ora da soli e sono andati in un negozio di arredamento milanese.

Belen mostra l’amore tra lei e Stefano

Raramente il conduttore concede qualche dedica alla moglie sui social; un po’ più spesso Belen si lascia andare ma forse vorrebbe farlo anche di più. Questa volta le foto le sono piaciute tanto e anche il messaggio del sito che parla di amore a gonfie vele, di famiglia dolcissima e di una coppia che si ritaglia il proprio spazio.

“La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino procede a gonfie vele e i due non esitano ad immortalare sui social i bei momenti trascorsi insieme anche ai piccoli Santiago e Luna Marì. Approfittando però di un momento da marito e moglie, ecco la coppia mentre, mano nella mano, decide di prendersi un po’ di tempo tutto per sé recandosi presso un negozio di arredamento milanese” scrive Whoopsee.

Per l’occasione, sia Belen che Stefano hanno optato per due look casual con la presentatrice ed ecco Belen forse non a caso ha indossato una giacca lilla oversize del suo brand Hinnominate. Certo anche il resto che completa l’outfit è degno di nota: un paio di jeans bootcut con orli sfilacciati, sneakers Dunk Low in lilla e arancione e l’iconica tote bag di Prada in rafia.

Non c’è dubbio, Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme sono bellissimi ma lei adesso ha bisogno di dire che sono anche molto innamorati. Forse si è lasciata andare un po’ troppo nella sua ultima intervista, ha dato modo ai pettegoli di confermare almeno un tradimento, magari più di uno, perché se Stefano è birichino qualcosa avrà pur combinato.