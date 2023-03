Matrimonio per Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi: finalmente marito e moglie

Molti pensavano che Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi fossero già sposati e invece il matrimonio arriva solo adesso

Dopo tanti anni di vita insieme e due figli Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi si sposano. Molti pensavano che il matrimonio ci fosse già stato e invece non è così, invece la Toffanin e Berlusconi non sono ancora marito e moglie ma presto lo saranno. E’ la rivista Vero a svelare che la conduttrice di Verissimo e il numero uno di Mediaset sono pronti per le nozze, solo adesso. Sembra sia tutto vero, sembra che siano pronti al grande passo ma questa notizia lascia anche un po’ tutti perplessi perché tutti erano convinti che si fossero già sposati da tempo e in gran segreto. Silvia Toffanin e Berlusconi sono già genitori di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina ma scopriamo come la rivista di gossip ha scoperto che la coppia sta per giurare amore eterno.

Silvia Toffanin in abito da sposa

E’ ciò che aspettano le sue fan, le sue telespettatrici, di vederla nel suo abito da sposa. Silvia Toffanin che è così diversa da tutte le altre conduttrici, sempre attenta ad ogni parola, ad ogni domanda, a cercare il meglio nei suoi ospiti, a regalare loro i video che commuovono, i messaggi che non si aspettano, a tacere quando è meglio farlo, a differenza di altre colleghe. Sarà di certo una meraviglia in abito da sposa, ma sceglierà un bianco, un classico?

Intanto, il gossip riporta il desiderio della coppia di sposarsi e nel lavoro quello di dire no alla volgarità che abbiamo visto ultimamente al GF Vip. Volgarità non solo nelle parole ma anche nei modi, al punto che Piersilvio Berlusconi ha avvertito l’esigenza di imporsi, di fare una cosa che in genere non fa, di tirare le redini, di comandare, di prendere maggiore sobrietà nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Era necessario ma il risultato non è stato ugualmente dei migliori, passando da un eccesso all’altro.

Silvia Toffanin è invece sempre così elegante nel suo studio ma anche nella vita, un’eleganza con cui è nata.

“Scusate l’interruzione, spero che questo non vada in onda, vedrai tu. Sai quanto io sono riservato e quanto questa cosa sia venuta dal cuore. Vengo pochissimo negli studi ma oggi non ho resistito” sono passati un bel po’ di anni da quel giorno, quello in cui Berlusconi entrò nello studio di Verissimo per portare tre rose alla sua compagna. “Tre rose, la prima alla conduttrice di Verissimo che quest’anno ha fatto un lavoro fantastico con tutta la sua squadra. La seconda alla mamma che per me è la più bella del mondo. E la terza per qualcuno che ancora non conosco, che non vedo l’ora di conoscere e a cui voglio già un mondo di bene”. Silvia era in dolce attesa.