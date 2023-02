Silvia Toffanin in lacrime per Maurizio Costanzo: “Gli volevo tantissimo bene”

Silvia Toffanin inizia la puntata di oggi di Verissimo in lacrime per la morte di Maurizio Costanzo

Silvia Toffanin ha una puntata durissima di Verissimo da condurre, la puntata che inizia con il ricordo di Maurizio Costanzo. Inizia lei da sola e fa di tutto per trattenere le lacrime, a Maurizio Costanzo voleva bene davvero, la sua commozione è autentica. Se Silvia Toffanin è riuscita ad essere fortissima nel giorno della morte della madre andando in onda, registrando la puntata nonostante fosse lacerata dentro, oggi è così complicato dire addio a Maurizio Costanzo. Questo non solo perché nessuno si aspettava la sua morte ma perché il dolore è in tutta Mediaset e non solo. “Oggi è una puntata particolare perché purtroppo ieri ci ha lasciati Maurizio Costanzo, un uomo che ha dato tanto alla televisione; un maestro della comunicazione che era entrato nel cuore della gente, a cui tutti volevano bene e a cui io volevo tanto tantissimo bene”. Silvia Toffanin inizia così la puntata speciale di oggi, una puntata difficile, dolorosa. “Domani lo ricorderemo con una puntata speciale dedicata a lui ma lo faremo anche oggi e questo è il nostro tributo per te Maurizio”.

Silvia Toffanin piange per Maurizio Costanzo

“Raccontare un pezzo di storia italiana e diventarne protagonista Maurizio Costanzo ha rappresentato un unicum nell’intera area della comunicazione autore. Paroliere, speaker radiofonico, giornalista, scrittore, sceneggiatore e ovviamente conduttore televisivo. Costanzo personaggio veramente dell’anno nella sua straordinaria carriera, è stato il megafono in grado di veicolare un modus operandi rivoluzionario per l’intero giornalismo italiano“.

Verissimo fa ricordare ai pochi che non l’hanno ancora compreso chi era Maurizio Costanzo. “Il teatro Parioli è stato il luogo in cui si è riunito un parterre incredibilmente eterogeneo di ospiti dove cultura alta e popolare si sono confrontate facendo del Maurizio Costanzo show un grande esercizio di democrazia. La forza sono le sue domande i suoi appuntamenti con il pubblico, sono stati occasioni di scambio e denunce sociali, il punto di riferimento in cui le idee di ognuno grazie al suo arbitraggio hanno potuto circolare liberamente, ma quello che mancherà di più è l’uomo che ha saputo abbracciare tutti i protagonisti di un’unica grande storia la sua, anzi la nostra”. E’ il servizio che Verissimo dedica a Costanzo.

Le parole di Silvia Toffanin in lacrime: “Grazie Maurizio ti vogliamo bene. Il mio abbraccio più grande, il nostro abbraccio più grande va a Maria alla sua famiglia e i suoi figli e anche a tutti i suoi collaboratori che negli anni hanno avuto l’onore di lavorare con lui”.