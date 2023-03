Tina Cipollari parla del suo ritorno con l’ex fidanzato: si sposa?

Tina Cipollari è tornata col suo ex e si sposa? In un'intervista spiega tutto

Lo scorso dicembre Tina Cipollari appariva ancora una volta sulla rivista Nuovo con il suo ex fidanzato. Immediati i titoli sul suo imminente matrimonio perché se dopo due anni di separazioni si ritorna con l’ex compagno a quel punto scattano le nozze. Spesso accade proprio così ma è sempre alla rivista Nuovo che Tina Cipollari spiega un po’ di cose sul ritorno di fiamma con l’ex compagno e il presunto matrimonio. L’ex in questione è Vincenzo Ferrara, il ristoratore toscano a cui l’opinionista di Uomini e Donne è stata legata negli ultimi anni. Sembra che la verità sia un’altra e non quella che raccontano il gossip e le foto. E’ vero, Tina Cipollari e i suoi figli a dicembre erano nel ristorante di Vincenzo Ferrara e lei spiega tutto.

Tina Cipollari è single

L’aveva già detto a Uomini e Donne ed è così, Tina Cipollari conferma che è single, che non c’è stato alcun ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato, con l’uomo che è vero avrebbe voluto sposare, perché si sono voluti bene davvero, perché il loro legame è stato importante, ma poi è finita.

“Ci siamo rivisti qualche mese fa: ero a Firenze e sono passata a trovarlo nel suo ristorante. Ci siamo voluti molto bene, ma oggi ci frequentiamo solo come amici” questa la verità ed è lei a dirla, a smentire il dolce pettegolezzo. Tina Cipollari e l’ex compago sono solo amici, sono riusciti a mantenere un bel rapporto. Come con Kikò Nalli, l’ex marito, anche se con l’hair stylist il legame è ben più importante perché hanno tre figli.

La Cipollari sogna sempre di trovare un nuovo amore, magari un uomo tra i 55 e i 65 anni, la forbice è ampia, ma vorrebbe una persona capace di incuriosire e di piacere. Chissà che prima o poi trovi l’amore ancora una volta a Uomini e Donne. Kikò l’ha conosciuto in tv ed è stato amore vero, in modo diverso lo è ancora. “Il rapporto armonioso che c’è tra noi due non può che fare bene ai nostri figli”.

Sogna anche un’altra cosa oltre a l’amore, sogna un programma che la faccia divertire ma che non le impedisca di continuare a lavorare a Uomini e Donne per Maria De Filippi.