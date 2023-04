Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina svelano il nome del figlio e come è finita con Anna Pettinelli

Come si chiama il figlio di Stefano Macchi ed Elisa D'Ospina e altri gossip su Anna Pettinelli

Nei giorni scorsi Stefano Macchi aveva promesso che ci sarebbe stata una sorpresa e infatti su Oggi lui ed Elisa D’Ospina svelano il nome scelto per il figlio. Non manca molto al parto e Stefano Macchi diventerà papà i primi di maggio. Anche per Elisa D’Ospina è il primo figlio, bebè che anche sui social da questo momento in poi on chiameranno più “Fagiolino” ma con il dolce nome che hanno scelto per lui. E’ tra le pagine della rivista di gossip che il doppiatore 48enne racconta emozioni e svela anche qualcosa in più sul come è finita la sua lunga storia d’amore con Anna Pettinelli.

Come si chiama il figlio di Elisa D’Ospina e Stefano Macchi?

“Si chiamerà Niccolò, siete i primi a saperlo. Da quando, lo scorso anno, io e Stefano ci siamo incontrati parlavamo sempre di questo bambino, come se ci fosse già” racconta Elisa mentre Stefano aggiunge: “Anche il nome ci è venuto in mente in contemporanea. Il secondo nome sarà Luciano, come mio papà, che è stato molto presente quando ho conosciuto Elisa”.

L’arrivo di Niccolò è previsto per i primi di maggio, meno di un mese con una gravidanza che è stata del tutto normale, prima con nausee molto forti poi tutto è andato meglio. “La cosa che piace di più è vedere questo pancione che cresce con me, sapendo che dentro si sta formando una nuova vita. Un’emozione senza eguali”.

Dopo 8 anni è finita tra Stefano e Anna Pettinelli: “Non voglio lasciare spazio per le polemiche, andare verso Elisa è stato il percorso più bello e naturale – e aggiunge – Nessuno ha tradito nessuno, tanto per essere chiari. Sono uscito dalla relazione sereno e ho cercato di mantenere rapporti cordiali ma non è stato lo stesso dall’altra parte. Me ne dispiace molto, ma pazienza. Quello che m’interessa è la serenità familiare, con Niccolò che sta arrivando e con Elisa, la donna della mia vita”.Chissà se Anna Pettinelli farà gli auguri al suo ex compagno quando nascerà il piccolino.