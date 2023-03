La delusione di Anna Pettinelli per Stefano Macchi e un matrimonio durato sei mesi

A Verissimo Anna Pettinelli svela del matrimonio durato 6 mesi e la delusione per Stefano Andrea Macchi

Anna Pettinelli a Verissimo torna anche sulla storia d’amore con Stefano Andrea Macchi. Il loro amore è finito ormai da un po’, lui aspetta un figlio da Elisa D’Ospina; Anna Pettinelli sta frequentando un’altra persona. Per la conduttrice radiofonica è troppo preso per parlare di fidanzato, troppo forte ancora la delusione per Stefano. Sono stati insieme 8 anni e dopo la loro partecipazione a Temptation Island nessuno si aspettava finisse e invece quel programma ha fatto uscire fuori cose che ad Anna Pettinelli non sono più piaciute. “Le storie d’amore finiscono e le mie sono finite tutte… finiscono e ti trovi a crescere in una maniera, a frequentare una persona e poi ti volti e vedi che non sei più allineato, non hai più la persona che pensavi fosse accanto…”. Le rimane molto della lunga storia con Stefano Macchi ma la Pettinelli è delusa. “Sono delusa, sono stata profondamente delusa” credeva in un uomo che forse non esiste: “Non è soltanto un mio vizio, sì diciamo pensavo una relazione diversa, mi aspettavo le cose andassero in un modo completamente diverso e non è andata così”. La differenza d’età non è mai stato un problema: “Il problema era vedere la vita in maniera diversa quello è stato proprio il principale problema”.

Stefano Macchi sarà presto papà

“Io spero che veramente Stefano sia felice, che sia proprio quello che lui vuole e che abbia una vita serena. Ma noi ci siamo lasciati bene non è che poi abbiamo litigato, non c’è stato uno strappo, non c’è stato nessun tradimento, è stata proprio una decisione presa perché non era più possibile vivere insieme, non ero più tra l’altro innamorata. Temptation in qualche maniera ha messo in luce dei lati che non conoscevo di lui che non apprezzavo e poi da lì piano piano il rapporto si è deteriorato, si è sfaldato e non c’era più”.

Silvia Toffanin scopre qualcosa di cui Anna Pettinelli non ha mai parlato: “Mi sono sposata a 26 anni e separata in sei mesi. sposata in due mesi e separata in sei… Siamo andati insieme dallo stesso avvocato a dire ‘scusi abbiamo sbagliato come possiamo rimediare che questa cosa non funziona’ e quello ha detto che non c’era nessun problema. Abbiamo fatto tutto con un unico avvocato, fatto un divorzio, separazione… eh ci sono delle dei cassettini eh”.