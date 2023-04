Alessandro Preziosi ha un nuovo amore, lei è l’ex compagna di Claudio Santamaria

Diva e Donna pubblica le foto della nuova compagna di Alessandro Preziosi, lei è Delfina Delettrez Fendi, ex di Claudio Santamaria

Alessandro Preziosi e la nuova compagna si baciano e la foto finisce in un dolce servizio fotografico pubblicato da Diva e Donna. Chi è la nuova fidanzata di Alessandro Preziosi? Svela tutto la rivista di gossip, lei è Delfina Delettrez Fendi, 36enne erede della famiglia Fendi ed ex compagna di Claudio Santamaria. Passano gli anni e cambiano le storie d’amore e il settimanale di gossip riporta con foto e dettagli la favola tra Alessandro Preziosi e Delfina Delettrez Fendi. “L’attore e la designer si scambiano un bacio in questa immagine che fa parte di un servizio più ampio che potete trovare solo sul numero di “Diva e donna” in edicola questa settimana. Preziosi è l’ex di Vittoria Puccini, lei invece 16 anni fa ha avuto una figlia con Claudio Santamaria”. La cronaca rosa non dimentica nulla e su Preziosi fa il resoconto delle donne che ha amato.

Alessandro Preziosi di nuovo innamorato

Archiviata già da tempo la relazione tra con Greta Carandini, che è più giovane di Alessandro di 16 anni, Preziosi ha avuto solo brevi flirt ma adesso sembra arrivato un nuovo grande amore. La nota designer di gioielli e l’attore napoletano fanno sul serio, i paparazzi li hanno beccati. Lui sta per compiere 50 anni, li festeggerà il prossimo 19 aprile.

Per Alessandro Preziosi sembra sia complicato avere una stabilità in amore, storie importanti ma che hanno breve durata. Non rinuncia però all’amore e continua a crederci come è accaduto quando era il compagno di Rossella Zito e nel 1995 hanno avuto un figlio, Andrea Eduardo. Nel 2006 è nata Elena avuta da Vittoria Puccini ma l’amore tra loro è finito nel 2010. Poi il legame con la Carandini, una serie di flirt di cui l’attore non ha mai parlato e adesso l’amore con la disegnatrice di gioielli, che è già mamma di Emma e dei gemelli Tazio e Dardo nati nel 2018. Sarà questo l’amore per sempre per Preziosi?