Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme un anno dopo il GF VIP futuri genitori? La verità

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sono in attesa del loro primo figlio? Ecco la risposta

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono conosciuti ormai un anno fa nella casa del Grande Fratello VIP e da lì hanno iniziato un percorso di vita di coppia. Si sono frequentati, si sono conosciuti e poi hanno compreso di essere davvero pronti per una relazione. Una storia costruita a piccoli passi, senza ansie, forse quelle dei follower che continuavano sempre a chiedere e a chiedere, dopo la fine del reality. Se Federica e Gianmaria non si facevano vedere insieme per qualche giorno allora era il caos…Il tempo però è passato e questa coppia vive serena una relazione che procede a gonfie vele, così a gonfie vele che molti follower hanno iniziato a pensare, in questi giorni di Pasqua, che Federica Calemme fosse incinta. Tutto è iniziato da alcuni scatti di Gianmaria e Federica insieme. Spesso nelle foto si mettono le mani sul ventre di una donna, per praticità, per scattare una foto. Ma è anche vero che quella posizione lascia pensare anche a una possibile gravidanza ed è per questo che in tanti, nelle ultime ore, si sono chiesti se quelle immagini volessero dire qualcosa, un dolce segreto nascosto da Federica Calemme e dal suo compagno? Ovviamente i fan hanno posto domande dirette sotto le immagini su instagram e alla fine, la bella modella ha ceduto e ha risposto.

Federica Calemme è incinta? Tutta la verità

Non è la prima volta che Federica parla con i suoi fan, anzi, spesso risponde anche a tono con dei video che in questi mesi, sono persino diventati virali. La Calemme quindi, ha deciso di fare chiarezza anche su questa vicenda e ha spiegato che lei e Gianmaria non sono in dolce attesa. Nessun bebè in arrivo per la coppia. Lo ha ribadito Federica rispondendo anche a un commento della ex vippona Patrizia Pellegrino, che proprio sotto alle foto in “questione” chiedeva se Federica e Gianmaria stessero nascondendo qualcosa…

Ci sarà tempo per pensare a un futuro e a una famiglia da allargare anche perchè in fondo Federica e Gianmaria stanno insieme solo da un anno e devono ancora comprendere che cosa vogliono, entrambi, dal loro futuro.