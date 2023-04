Le foto più belle: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza col figlio, le loro prime passeggiate

Prime passeggiate per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza col figlio, le pubblica la rivista Chi

La gravidanza non è stata idilliaca per Aurora Ramazzotti ma da quando è diventata mamma del piccolo Cesare tutto è più bello, La rivista Chi pubblica le foto più belle, quelle delle prime passeggiate tutti insieme, tutti e tre insieme: Aurora, Goffredo Cerza e il loro bambino. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non ha alcuna intenzione di mostrare il volto di suo figlio, immaginiamo che non lo farà facilmente perché da piccola ha sofferto molto a causa del gossip. Ma eccoli dolcissimi e al settimo cielo nel parco di City Life a Milano, anche loro con le prime emozioni da genitori. Si sono concessi un po’ di sole, fa sempre bene non solo al bebè ma anche alla coppia. Sorridono, sono complici, hanno imparato da Michelle Hunziker a ringraziare i paparazzi, a non arrabbiarsi; sanno che sono sempre lì e sono parte della loro fortuna, soprattutto per Aurora Ramazzotti che lavora nel mondo dello spettacolo. Ma il vero spettacolo adesso sono loro tre insieme.

Le foto di Aurora Ramazzotti al parco con il figlio

La giornata milanese è perfetta per una passeggiata, insieme a Cesare sono nati anche una mamma e un papà e adesso tutto è perfetto, per niente semplici ma stupendo. Dopo i primi giorni di silenzio dopo il parto adesso Aurora Ramazzotti è pronta a mostrare la sua nuova vita. La coppia sta insieme da cinque anni, per Michelle ed Eros erano entrami pronti a diventare genitori e infatti il loro legame appare ancora più solido, la loro voglia di futuro insieme è ancora più grande.

Per il momento non progettano però il matrimonio e non solo perché è appena nato Cesare ma perché Aurora non ha alcuna intenzione di sposarsi. Ha confidato che nella sua famiglia non c’è un grande esempio di amore eterno, ed ha ragione. Invece, Goffredo vorrebbe le nozze, la sua famiglia è rimasta unita negli anni, i suoi genitori stanno ancora insieme e si amano. L’anello che Cerza le ha regalato per il suo compleanno non è una proposta di matrimonio ma vale molti di più, ben più di un matrimonio scritto.

Intanto, i paparazzi sono pazzi di loro tre insieme e non solo loro.