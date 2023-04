Antonino Spinalbese e Carolina Stramare insieme, l’ex Miss Italia ha già conosciuto Luna

Antonino Spinalbese ha già fatto incontrare sua figlia e Carolina Stramare

Antonino Spinalbese e Carolina Stramare stanno insieme? Tutto fa pensare che siano una coppia, gli indizi sono sempre più numerosi. Sono stati avvistati ancora una volta insieme, prima i baci in macchina immortalati dai paparazzi ma poi sono proprio Antonino Spinalbese e Carolina Stramare a voler dare qualche indizio sul loro amore. I paparazzi li pedinano e sembra che per l’ex di Belen non ci sia più solo Luna Marì nella sua vita. Antonino e l’ex Miss Italia sembrano avere pranzato insieme, nello stesso ristorante. Entrambi hanno pubblicato delle foto, alcune storie su Instagram, ma evitando di mostrarsi insieme. Non può essere un caso, nello stesso locale siciliano con le foto scattate nella medesima location. Dicono che da settimane non si staccano più l’uno dall’altra, dicono che hanno intenzioni serie, che sono già innamorati ma anche che c’è già stata una importante presentazione.

Antonino Spinalbese ha presentato sua figlia Luna a Carolina Stramare

Dopo settimane di silenzio il gossip si riaccende e sono loro due ad innescare il tutto postando le foto nello stesso ristorante. Antonino era con sua figlia, la bellissima bimba nata dalla relazione con Belen Rodriguez. Presentazioni già fatte, le più importanti.

Dopo gli scatti rubati dai paparazzi fuori dal locale milanese adesso sembrano non avere più intenzione di nascondersi. Nessuno dei due dice nulla, ci ha messo davvero poco l’ex vippone dopo la fine del GF Vip, dopo il flirt saltato con Ginevra Lamborghini, anche se qualcuno dice che tra i due ex concorrenti del reality show tutto si sarebbe interrotto proprio a causa dell’ex Miss Italia.

Intanto, Spinalbese continua a pubblicare meravigliose foto della sua bimba, dimostrando ciò che ha sempre detto, che la sua Luna è la donna più importante della sua vita, che è innamoratissimo della sua piccolina, ma adesso forse non è più l’unica per lui. Dopo Belen c’è un’altra donna meravigliosa.