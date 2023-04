Ida e Alessandro altro che tradimento: fuga d’amore a Verona

Nessun tradimento, nessuna crisi: procede a gonfie vele la storia d'amore tra Ida e Alessandro

In questi ultimi giorni, complice forse anche la lontananza tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, si è molto parlato di una possibile crisi tra i due. In realtà le voci di una rottura per la coppia nata a Uomini e Donne, si erano diffuse per via di alcune storie che Riccardo Guarnieri aveva pubblicato sui social. Non è ben chiaro il motivo ma tanti hanno iniziato a pensare che l’ex di Ida, stesse parlando di un tradimento, di qualcosa che Alessandro aveva fatto. Il silenzio di Ida, aveva lasciato qualche perplessità nei fan della coppia ma alla fine, la parrucchiera, che giustamente non doveva dare nessuna spiegazione, ha dimostrato che tra lei e Alessandro, procede tutto a gonfie vele. I due si sono ritrovati nelle ultime ore e dopo un pit stop di relax a Milano, sono partiti insieme per quella che è la meta preferita di Ida al nord Italia. Ovviamente Verona, come tutti i fan della coppia hanno capito quando Alessandro e Ida hanno rivelato che avrebbero passato questo ponte del 25 aprile insieme.

Ida e Alessandro news: la storia procede a gonfie vele

Avevamo persino ipotizzato che Ida avesse scelto la via del silenzio per poi raccontare i dettagli di quello che era successo a Uomini e Donne. Ma evidentemente non c’è nulla da raccontare. Tra lei e Alessandro procede tutto nel migliore dei modi e se passano del tempo lontani è per i loro impegni di lavoro, visto che al momento, continuano a vivere in due città diverse.

Convivenza all’orizzonte?

Nonostante siano passati oltre 6 mesi dall’inizio di questa relazione, a quanto pare, per il momento, Ida e Alessandro hanno deciso di vivere questa storia a distanza, anche se passano molto tempo insieme. Molti fan si chiedono come mai non abbiano deciso di provare a vivere sotto lo stesso tetto. Immaginiamo che sia per motivi di lavoro. I due non hanno mai fatto cenno, almeno pubblicamente, a un possibile trasferimento ma sognano, come avevano già detto in passato, di poter trovare un punto di incontro, magari a Roma, città che Ida ama moltissimo. E chissà!