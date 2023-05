Elisa D’Ospina, manca pochissimo al parto: quanti chili ha preso?

Elisa D'Ospina pronta per il parto le chiedono quanti chili ha preso in gravidanza

E’ vicinissimo il parto per Elisa d’Ospina, la splendida conduttrice è in attesa del primo figlio e sia lei che Stefano Andrea Macchi sono al settimo cielo. Per la coppia è tutto così romantico, un sogno che forse non avevano neanche immaginato così bello. Sui social le domande dei follower di Elisa d’Ospina, le chiedono come sta passando gli ultimi giorni in attesa di vedere il suo piccolino. Elisa risponde che prevalentemente resta distesa perché ha un pancione grande grande e ha anche mal di piedi, però cerca di muoversi un po’ durante la giornata. Racconta che la valigia per l’ospedale è pronta da tempo, la sua e quella del suo Niccolò manca soltanto quella del papà. Non manca un po’ di ansia ma tutto è coperto dalla gioia di entrambi, di Elisa e del suo Stefano. I fan chiedono ad entrambi se faranno vedere le foto del piccolino, la coppia spera di trovare un giusto compromesso, un equilibrio, perché ovviamente non è giusto far vedere le foto del bambino a tutti.

La domanda sui chili presi in gravidanza

Alla futura mamma le dicono che quando avrà il viso e le labbra gonfie quello sarà il momento giusto per il parto; lei sorride perché in realtà da tempo ogni mattina si sveglia con il naso e le labbra gonfie.

Niccolò non si è mai fatto vedere, la sua mamma e il suo papà non conoscono il loro visino, nelle ecografie si è sempre nascosto quindi per loro la curiosità è davvero altissima.

Sulle foto dei bambini da mostrare sui social la risposta è: “E’ un discorso molto lungo, credo che ognuno di noi dovrebbe avere la possibilità di scegliere se stare nei social, come starci e altro… Internet non è ancora, purtroppo, un luogo sicuro specie per i minori”. Le curiosità sulla gravidanza e sul parto così vicino sono davvero tantissime e come sempre arriva puntuale la domanda sui chili presi durante i 9 mesi di dolce attesa. Elisa d’Ospina può ritenersi soddisfatta ha preso davvero pochissimi chili durante la gravidanza.