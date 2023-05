Matrimonio in Umbria per Andrea Agnelli e Deniz Akalin, tre giorni di festa

Le foto del matrimonio di Andrea Agnelli e Deniz Akalin pubblicate sui social

Per il loro matrimonio Andrea Agnelli e Deniz Akalin hanno scelto l’Umbria, hanno scelto Lisciano Niccone in provincia di Perugia. Per coronare il loro sogno d’amore l’ex presidente bianconero Andrea Agnelli e Deniz Akalin hanno proseguito come sempre con la riservatezza che li accompagna. Cerimonia riservatissima e il sabato 29 aprile hanno detto sì nel municipio di Lisciano Niccone davanti al sindaco Moscioni. Presenti alla cerimonia una quarantina di invitati e ovviamente la maggior parte erano ex juventini punto non poteva mancare alle nozze l’amico Pavel Nedved con la moglie Dara Rollins, e lei che ha pubblicato le foto degli sposi. Dopo la cerimonia tutti si sono spostati in un lussuoso resort non lontano dal municipio per il party.

Andrea Agnelli e Deniz Akalin, matrimonio in bianconero

L’ex presidente bianconero Andrea Agnelli, 47 anni, ha indossato un abito classico con papillon, la sposa bellissima con il suo vestito a sirena bianco e i capelli raccolti. La festa per il matrimonio di Andrea Agnelli è però continuata per ben tre giorni nel Castello di Reschio, hanno partecipato i nomi più famosi della Juventus, c’erano anche Gianluigi Buffon e Alessandro Del Piero.

La coppia ha già due bambine, Livia Sellin di 6 anni, e il suo padrino è proprio Gigi Buffon; e Vera Lin che ha 5 anni. Stanno insieme dal 2015. Agnelli è anche papà di Baya nata nel 2005 e Giacomo Dai nato nel 2011, nati dal matrimonio con Emma Winter. Anche Deniz ha un’altra figlia, Mila, nata dal matrimonio con Francesco Calvo.

La ricordiamo tutti la lunga lettera pubblicata sui social da Deniz quando lo scorso novembre Andrea si dimise da presidente della Juve; parlava di sacrifici e sforzi che solo lei conosceva. Il suo sostegno non è mai venuto meno, da sempre accanto a suo marito da quando si sono incontrati. “Metti sempre la faccia sulle sconfitte, sui momenti difficili, sulle decisioni difficili. Vorrei poter avere la metà del coraggio, dell’integrità e della decenza che hai tu… Sono orgogliosa e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto in questi anni per la Juventus, per la tua famiglia, per noi” per Deniz sarà sempre Andrea l’unico presidente.