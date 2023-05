Ambra Angiolini e Francesco Renga festeggiano in casa il compleanno del figlio, Leonardo

Per Ambra Angiolini e Francesco Renga festa in quattro con pranzo in casa e regali importanti per il compleanno di Leonardo

Oggi compie gli anni il figlio Ambra Angiolini e Francesco Renga. Leonardo Renga festeggia i suoi 17 anni, di certo con gli amici ma prima di tutto con i suoi genitori che non rinunciano agli occhiali colorati e a prenderlo un po’ in giro. Un pranzo a casa tutti e quattro insieme perché anche se tra Ambra Angiolini e Francesco Renga è finita da tanti anni sono stati in grado di restare una famiglia, uniti e speciali, sempre. L’attrice attualmente è fidanzata con Andrea Bosca, il cantante da anni ha un’altra compagna che è ben lontana dal mondo dello spettacolo. L’amore che c’è stato tra loro, i figli, la stima sempre forte hanno fatto in modo che l’ex coppia restasse comunque una coppia, anche se in modo molto diverso, per sostenersi in modo reciproco e non solo perché hanno messo al mondo Leonardo e Jolanda.

La famiglia Renga riunita a pranzo per il compleanno di Leonardo

Una festa di compleanno dopo l’altra è il turno di Leonardo e dopo un pranzo in casa ecco due tortine golose, colorate come gli occhiali colorati che indossano tutti. Arriva il momento del regalo e Ambra Angiolini già ride di gusto; suo figlio apre il pacco e c’è una scatola con delle scarpe. Il festeggiato capisce subito che non sono le sue, non sono nemmeno del suo numero. Sotto c’è altro e con gli auguri su una cartolina arriva anche il regalo che i giovanissimi apprezzano più di tutti, i soldi.

Risate generali mentre i festeggiamenti continuano e sui social arrivano piogge di auguri per il secondogenito di Ambra Angiolini e Francesco Renga. Dal video che pubblica l’attrice sul suo profilo Instagram è evidente l’amore che regna nella loro famiglia. Non sono più una coppia ma continuano a volersi bene e soprattutto hanno generato altro amore mettendo al mondo i loro meravigliosi figli.

“Siete l’esempio di quando non essere più una coppia, non esclude l’essere famiglia unita e presente x i propri figli! Vorrei tanto un domani poter raggiungere lo stesso traguardo”, “Quanto siete belli ragazzi! Tutta la mia stima! Non è da tutti viva la famiglia in ogni modo! E voi siete una super famiglia! Ancora auguri Leo” si legge tra i tanti commenti.