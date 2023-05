C’è preoccupazione per Chiara Rabbi: rinchiusa in hotel con Davide Donadei senza poter sentire nessuno

E' Giulio Raselli a denunciare la situazione raccontando di essere preoccupato per Chiara Rabbi che starebbe subendo delle forti pressioni psicologiche dal suo ex

E’ Giulio Raselli a lanciare l’allarme sui social. Lo ha fatto con delle storie instagram tramite le quali, ha deciso di denunciare una situazione a suo dire poco chiara. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato, con tanto di audio pubblicati sui social, che Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei ed ex corteggiatrice del programma di Canale 5, possa essere in pericolo. Iniziamo col dire che Chiara sta postando in rete delle storie mentre fa delle sedute in spa e altro genere, per cui almeno dal punto di vista della salute fisica, tutto sembra andare bene. La Rabbi non ha neppure smentito le parole del Raselli secondo il quale lei sarebbe rinchiusa da 4 giorni in un hotel a Milano in pieno delirio con il suo ex Donadei, con il quale si sarebbe rivista. Delirio e pressioni psicologiche, ma la storia è parecchio complicata e potrebbe portare verso cose che, a detta di Giulio, potrebbero mettere in pericolo la ragazza che a suo dire, da giorni non sarebbe in contatto con la sua famiglia e con gli amici.

Le parole di Giulio Raselli sui social

Nelle sue storie su instagram l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato: “Chiara e Davide in questo momento sono in una stanza di albergo chiusi non si sa dove in un delirio di coppia. Sta succedendo che l’impressione che ho è che Davide stia creando una pressione psicologica pesante nei confronti di questa ragazza che sinceramente non si merita. Perché è una donna e perché è piccola. La cosa che mi ha fatto scattare questo campanello di allarme è che l’altra sera Chiara mi chiama, io non le rispondo. Poi lei mi ha mandato un messaggio vocale dove mi chiede delle cose e sotto c’è la voce di Davide che dirige cosa far dire a Chiara. Questa cosa non va bene”. Ribadiamo però un altro concetto: Davide in queste ore è a Milano e sta facendo un tatuaggio, non ci sono quindi sequestri in corso. E’ bene mettere anche in questo caso i puntini sulle I.

La paura di Giulio per Chiara Rabbi

“Credo che un uomo non debba mai fare queste cose nei confronti di una donna. Non voglio essere banale, ma credo che possa sfociare in qualcosa di peggiore”. Come lui stesso ha spiegato, nella storia successiva ha messo il vocale che gli ha mandato Chiara Rabbi dove “Davide non è d’accordo sul fatto che Chiara in passato mi abbia chiesto il numero di telefono su Instagram per sentirci su Whatsapp, ma in amicizia”. Si sente in sottofondo la voce di Davide che dice che cosa Chiara dovrebbe spiegare, come se ci fosse qualcosa da dire o delle spiegazioni da dare. E’ chiaro che entrambi, abbiano un grosso problema di gelosia, e questo è verissimo.

Raselli ha concluso lanciando anche una preoccupazione su quello che sta vivendo Chiara in questo momento. “Chiara sta subendo tantissimo questa situazione”, ha sentenziato. “È quattro giorni che non ha più a che fare con amici, parenti… Non si sa più nulla di lei e questo non va assolutamente bene”.

Giulio Raselli non è stato il solo a parlare di questa coppia. Lo ha fatto anche un altro influencer, Yurins che ha voluto raccontare ai 300mila follower che lo seguono, di esser stato chiamato da Chiara nella notte. Ha parlato di un fidanzato geloso e possessivo tendente all’iper controllo e di una ragazza che mente a se stessa ma anche agli amici e al gruppo di lavoro. Insomma la coppia nata a Uomini e Donne non ne sta uscendo benissimo.