Crisi tra Claudia Motta e Simone Rugiati: lo chef insulta Giorgio. E’ un attore famoso il terzo incomodo?

Sembra sia finita male tra Claudia Motta e Simone Rugiati e che il terzo incomodo sia un attore famoso e fidanzato. Chi è Giorgio?

Nemmeno il tempo di confermare della storia d’amore tra Claudia Motta e Simone Rugiati che è scoppiata la crisi di coppia e non solo. La modella ha fatto giusto in tempo a tornare a casa dopo l’infortunio all’Isola dei famosi e nelle storie Instagram lo chef se la prende con un certo Giorgio, un attore molto famoso. E’ proprio con la sua difesa che Simone Rugiati aveva ufficializzato la storia d’amore con Claudia Motta e lei aveva commentato innamorata, con la voglia di rivederlo il prima possibile, il tempo di tornare dall’Honduras. Adesso invece è nero Simone Rugiati e nell’ultimo post sceglie le parole di Marracash per parlare di tradimento ma fino a pochi giorni fa aveva parole diverse per la sua Claudia, il suo angelo. Parole a cui lei aveva risposto: “Che dire….Mi hai lasciato senza fiato. Le tue parole mi hanno curato un pezzetto di cuoricino ferito… Sei speciale e questo lo sappiamo tutti, soprattutto chi ti conosce realmente. Dietro quel carattere forte c’è una persona estremamente sensibile e profonda e questa ne è la riprova. Grazie per il sostegno e vicinanza amore mio, ci vediamo presto e sarà ancora più bello!!!!” e invece cosa è successo, chi è questo Giorgio?

C’è un terzo incomodo tra Claudia Motta e Simone Rugiati?

La prima a parlare di crisi dopo le parole dolci è stata la Motta: “Ho sentito oceani di parole, mari di discorsi…mi sarei accontentata di una pozzanghera di fatti”. Poi è arrivata la Instagram story dello chef che insulta questo Giorgio. Rugiati mostra delle mosche e scrive: “Questo sei tu, Giorgio”.

Ma chi è Giorgio? E’ The Pipol Gossip a svelare che si tratta di un attore molto famoso: “A quanto pare la splendida favola tra i due sarebbe già finita – il riferimento è a Simone e Claudia – La crisi si sarebbe innescata da poco e, a quanto pare, sarebbe tutta da ricondurre ad un terzo incomodo che si è insinuato tra la coppia: un certo Giorgio, attore conosciuto e fidanzatissimo”.Chi sarà? Magari lo svelerà Ilary Blasi nelle prossime puntate o sarà Claudia Motta a farlo prima. Intanto, Simone Rugiati appare sempre più nervoso anche se non dice nulla di chiaro, proprio come l’ex naufraga che ha aggiunto un’altra storia raccontando di una orchidea che non fiorisce e magari non lo fa perché c’è qualcuno o qualcosa che invece di aiutarla a fiorire la spegne.