E’ nato il figlio di Elisa D’Ospina e Stefano Macchi: le foto, la dedica e le emozioni

Elisa D'Ospina è diventata mamma. Stefano Macchi è pazzo di gioia. Le loro foto sono bellissime, le dediche emozionano

E’ nato il figlio di Elisa D’Ospina e Stefano Andrea Macchi, è appena nato il piccolo Niccolò. La sua mamma e il suo papà da tempo avevano già svelato il suo nome, pazzi di gioia hanno anche già mostrato il viso del loro bellissimo bambino. E’ andato tutto benissimo, tutto perfetto come nelle favole, dalla gravidanza al parto è stato ed è un sogno che si è realizzato. Ieri Elisa D’Ospina e Stefano Macchi sono stati in giro tutto il tempo, hanno passeggiato tanto, il termine era scaduto, la data del parto era arrivata ma il piccolo Niccolò non voleva nascerà. Anche questa mattina la bellissima Elisa D’Ospina si è svegliata, ha scattato un selfie, ancora in attesa del momento più bello, che poco dopo è arrivato.

Elisa D’Ospina è diventata mamma

“Eccoci, è arrivato il momento. Da adesso si naviga e si vola” è così che Stefano Macchi ha annunciato la nascita del figlio. Due foto dolcissime, un post e una storia, sempre insieme loro tre, come nelle favole ma la loro è una bellissima realtà.

Una storia d’amore recente che esplosa nei loro cuori e che ha sorpreso entrambi con l’arrivo di un bebè amato dal primo istante. Stefano tenerissimo come sempre ha scelto una canzone speciale di Enrico Ruggeri: “Ti abbandoni, liberi le mani – Non ti piace stare sveglio meglio di così – Non saremo mai” è Peter Pan.

Ieri era in dolce attesa ed Elisa D’Ospina ha scritto: “A te che sei la sorpresa più pazzesca che la vita potesse regalarci, che sei arrivato in punta di piedi scegliendoci come genitori. A te che hai fatto dell’attesa bellezza e emozione, che sei riuscito a fermare il tempo e allo stesso tempo a dargli un valore prezioso e inestimabile. A te che sei vita e che hai dato un senso completamente nuovo alle nostre vite. Manca poco caro Niccolò amore immenso. Mamma e papà non aspettano altro che te”. Oggi è nato Niccolò ed è tutto meraviglioso.

In tantissimi in pochi minuti hanno già fatto gli auguri ai neogenitori da Caterina Balivo a Daniela Ferolla, Margherita Zanatta, Natasha Stefanenko, Gianluca Impastato e tanti altri.