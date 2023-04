Elisa D’Ospina, la lettera di Stefano Macchi al figlio: “la tua mamma è un universo infinito”

E' meravigliosa la lettera che Stefano Macchi ha scritto al figlio che sta per nascere: parla dell'amore per Elisa D'Ospina

Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina a Storie Italiane svelano quanto è immenso il loro amore. Una lettera d’amore scritta dal futuro papà al figlio Niccolò è una dichiarazione che scioglie tutti in lacrime. Gli ormoni della gravidanza coinvolgono sia Elisa D’Ospina che Stefano Macchi, sembra che tra i due sia lui a piangere più spesso. E’ il loro amore che li ha sorpresi in un periodo della vita in cui forse non ci credevano più. Eleonora Daniele e la D’Ospina sono amiche, anche la conduttrice di Storie Italiane come tutti i loro amici è rimasta senza parole quando ha saputo della dolce attesa. Si sono conosciuti, innamorati, il figlio è arrivato così in fretta ma così tanto desiderato da sempre. Si amano tanto e si vede, non hanno paura di dirlo.

Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina a Storie Italiane

La lettera di Stefano è una vera sorpresa per Elisa. Macchi l’ha scritta rivolgendosi a Niccolò, al figlio che sta per nascere e che ha già cambiato le loro vite. E’ il loro piccolo miracolo, ma già il loro amore è qualcosa di speciale.

“Ascolta Niccolò, ci sono donne bellissime e credimi ne ho viste da levarti il fiato, altre intelligenti e interessante, altre simpatiche che ti fanno brillare di spontaneità, altre che con poche parole ti fanno sentire desiderato e compreso, altre che hanno tutte queste qualità e poi c’è la tua mamma. Elisa è un universo infinito pieno di stelle che si confonde col mio e mi fa sentire a casa; una magia che ricompone tutti i pezzi di me stesso andato in frantumi come cristallo nel passato. Un’assenza insopportabile, l’anima che fa sentire intera la mia, non saprei come parlare della tua mamma perché nella sua bellezza il mio cuore si calma, ci riempie di felice serenità, di equilibrio, passione e il desiderio ogni volta che la penso o incrocio il suo sguardo o che semplicemente vivo”.

Una lettera d’amore che toglie il fiato, che lascia anche Eleonora Daniele ammirata. “Ma quanto vi amate voi due… una bomba d’amore”, una vera esplosione di emozioni, di voglia di vivere ogni istante. Elisa ammette di non avere mai conosciuto una persona così sensibile come Stefano. Si amano, sono pronti a vivere per sempre così felici.