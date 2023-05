Alessandra Amoroso ha un nuovo amore. Beccati al supermercato ecco chi è Valerio

Alessandra Amoroso e il nuovo fidanzato beccati al supermercato. Chi è Valerio?

Alessandra Amoroso è di nuovo innamorata e a giudicare dalle foto che pubblica la rivista Chi è serena, felice, rilassata accanto al suo fidanzato. Beccata in un supermercato Alessandra Amoroso è proprio con lui, con Valerio Pastore. Negli ultimi giorni Emma Marrone e Fedez hanno portato a galla il momento buio che starebbe vivendo la cantante. Periodo negativo arrivato dopo le assurde critiche che le sono piovute addosso per un selfie o un autografo negati. La Amoroso non ha aggiunto nulla ai commenti e alla difesa di Emma nei suoi confronti ma è bello vederla tra le pagine del settimanale di Alfonso Signorini così sorridente. Sembra che per la coppia sia un amore da non celare più, dicono che quando li hanno pizzicati al supermercato non hanno rifiutato le foto insieme.

Chi è il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso?

La cantante salentina non ha ancora confermato ma è già da un po’ di tempo che il nome di Valerio Pastore è accostato al suo; la prima a farlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Adesso con le foto pubblicate da Chi i dubbi sembrano svanire. Valerio è tecnico del suono, facile immagine come si sono conosciuti, lavorano entrambi nel mondo dello spettacolo, della musica.

Valerio è nato a Eboli e vive a Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno, e sembra che Alessandra Amoroso sia già stata avvistata più volte nel piccolo paese. Sembra che entrambi adornino fare la spesa insieme. Lei però resta riservata, della sua vita privata si è sempre saputo poco, anche quando era legata al produttore discografico Stefano Settepani; tra loro una storia durata cinque anni, dal 2015 al 2020, una storia importante di cui non ha mai parlato. Chissà se Alessandra questa volta dirà qualcosa su Valerio e sulla sua vita, i progetti, le emozioni, se confermerà che oggi è felice.

I suoi fan sono felici per lei e sperano che questa storia la renda serena perché i commenti di chi non le perdona i mancati autografi proseguono anche dopo le recenti parole di Emma Marrone e Fedez.