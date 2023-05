Carlotta Mantovan, al compleanno di Stella c’è anche papà Fabrizio Frizzi: “Te l’avevamo promesso”

Malinconia e dolcezza nella sorpresa per la figlia di Fabrizio Frizzi. Stella ha appena computo 10 anni e Carlotta Mantovan non ha dimenticato la promessa

Dolcezza e malinconia nel post di Carlotta Mantovan. La vedova di Fabrizio Frizzi ha pubblicato una foto che incanta e che anche senza parole fa immaginare quanto amore e quanti racconti ci siano dietro quello scatto, quel momento così magico per Stella. La figlia di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan ha appena compiuto 10 anni, il 3 maggio, e la sua mamma le ha regalato un incontro e un’emozione che le aveva promesso, che le avevano promesso. Su Instagram la foto di Stella Frizzi che balla con lo Sceriffo Woody, il personaggio di Toy Story che tutti ricolleghiamo subito a Fabrizio Frizzi. Il conduttore scomparso nel 2018 diede la sua voce proprio a quel personaggio, un ricordo e un doppiaggio che emoziona da sempre tutti e possiamo solo immaginare cosa abbia significato per la sua bambina. Emozionano ancora di più le parole con cui Carlotta Mantova presenta su Instagram quella foto. Si rivolge a sua figlia ma parla al plurale: “Te l’avevamo promesso”. Ed è una promessa fatta dalla sua mamma e dal suo papà.

Stella Frizzi il dolcissimo ballo per i suoi 10 anni

Chissà quante volte Stella avrà visto Toy Story e ascoltato la voce del suo papà. In tanti hanno commentato la dolcezza di quel ballo, come Stella ballasse con il suo papà che non c’è più. Era questo il desiderio più grande di Fabrizio Frizzi, vedere crescere la sua bambina; invece, non gli è stato possibile.

Dieci anni appena compiuti e già cinque senza il suo papà ma Carlotta Mantovan è meravigliosa, fa in modo che Fabrizio sia sempre presente anche se l’assenza è un inevitabile dolore.

Antonella Clerici è tra le prime persone a commentare con un cuore, non aggiunge altro, l’emozione per lei che era legatissima al suo fratellone e oggi lo è ancora di più a Carlotta e a Stella, è fortissima.

E’ una vita immersa nella natura e tra gli animali, gli amati cavalli più di tutto, quella che Carlotta Mantovan continua a regalare alla sua bambina. I posti del cuore che tornano sempre tra un post e un altro, la vita semplice e piena d’amore come avrebbe voluto Fabrizio.