Stella e Matteo insieme con papà Carlo, mamma Carlotta e mamma Francesca: Fabrizio Frizzi ne sarà felice (FOTO)

Qualche giorno fa Carlo Conti è stato ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica IN. La sua intervista molto divertente e ironica si è fatta più seria quando il pensiero è andato a Fabrizio Frizzi, il grande amico che non c’è più. Il fratellone che Carlo ha ritrovato negli ultimi anni che è andato via troppo presto. Il conduttore ha però ha ribadito a Mara che per lui Fabrizio non è mai andato via, “solo lo sento meno al telefono, lo chiamo di meno” ha detto Conti commosso. Per Carlo, il suo amico Fabrizio è sempre presente e del resto, la famiglia del conduttore di Rai 1 e quella di Frizzi sono ancora molto legate. Lo vediamo anche dalle ultime foto pubblicate da Diva e Donna che ci mostrano proprio il grande affiatamento che c’è tra Carlotta e Francesca, le due signore, ma soprattutto tra Stella e Matteo che, essendo coetanei, si vogliono davvero bene come due fratelli.

Lo aveva detto anche Carlo Conti un un’altra intervista: “Stella mi chiama babbo Carlo” e probabilmente lo fa ancora visto che il legame, dopo la scomparsa di Fabrizio, si è solo rafforzato.

STELLA E MATTEO INSIEME: LE FOTO DA DIVA E DONNA DEI FIGLI DI FRIZZI E CONTI INSIEME

In queste immagini li vediamo sorridenti e felici in giro. Stella e Matteo giocano e scherzano per strada mentre Carlotta ha finalmente ritrovato il suo sorriso. Lo fa per Stella, che merita di crescere con una mamma serena, anche se nel suo cuore il dolore per la perdita dell’uomo che amava, di certo non si placherà.

Nelle foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna si può vedere come Carlo si prenda cura di Stella e Matteo allo stesso modo. Cammina per strada mano nella mano con loro due, li abbraccia. E il settimanale titola proprio l’articolo “Carlo Conti fa da papà alla figlia di Fabrizio Frizzi“. Di certo sarà per Stella una figura importante.