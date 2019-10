Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi a Domenica IN: “Non importa quanti Sanremo hai fatto ma conta l’affetto del pubblico”

Risate ma anche tante emozioni nell’intervista di Mara Venier a Carlo Conti. Anche questa volta purtroppo la conduttrice ha avuto dei problemi con dei video, purtroppo nel momento sbagliato. Era infatti lo spazio dedicato a Fabrizio Frizzi, ma per fortuna Carlo Conti ha saputo sdrammatizzare come solo lui sa fare. Mara ha spiegato che non poteva fare a meno di ricordare Fabrizio in questa intervista. E Carlo lo ha fatto volentieri, anche se molto commosso. “Io non riesco proprio a chiamare questi studi Fabrizio Frizzi, è più forte di me. Era un fratello che ho trovato più avanti nel mio percorso, si siamo trovati dopo ma siamo diventati come fratelli” ha detto Carlo Conti ricordando Fabrizio Frizzi. Poi è andato in onda un video che però purtroppo è stato velocizzato nel modo sbagliato e non si è capito molto. Peccato, a Domenica In capita sempre più spesso e anche quando non dovrebbe.

IL RICORDO DI CARLO CONTI A DOMENICA IN E’ PER FABRIZIO FRIZZI

“La sintesi è famiglia, amici e lavoro, erano i tre aspetti principali della sua vita. Gentilezza ed educazione, alcune volte nel nostro mestiere l’affetto si riceve, non importa quanti Sanremo hai fatto o se l’hai fatto ma quello che resta al pubblico” ha detto commosso Carlo Conti.

“Lui di certo era più passionale di me. Mi chiamava babbo Carlo proprio perchè io lo tranquillizzavo con la mia leggerezza” ha detto il conduttore. “Per me è come se ci fosse sempre, è incancellabile e indimenticabile” ha concluso Carlo Conti rispondendo a Mara che diceva di non riusciva ancora a chiedersi che sia possibile tutto questo.

Non si può non essere commossi ed emozionato quando si ricorda Fabrizio Frizzi, una persona che ha davvero lasciato il segno nel cuore di tutti.