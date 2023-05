Stefania Pezzopane e Simone Coccia fingono ma in realtà non si sono mai lasciati?

E' forte l'indiscrezione che gira intorno a Stefania Pezzopane e Simone Coccia: davvero fingono di essersi lasciati?

Arrivano nuove indiscrezioni sulla ex coppia Stefania Pezzopane e Simone Coccia e se prima erano criticati per la loro storia d’amore adesso è il contrario perché c’è chi pensa che facciano finta di essersi lasciati. E’ una cattiveria che lancia Luigi Mario Favoloso ma il suo è solo un modo per essere presente nel mondo del gossip o davvero è a conoscenza di questo pettegolezzo? Intanto, la Pezzopane e Simone Coccia si sono rivisti, non lo negano e l’ex parlamentare mostra sorridente la loro voglia di non perdersi. Sono un esempio da seguire, l’esempio di un amore che non conosce ostacoli e che lotta contro tutto e tutti ma per qualcuno sono l’esatto contrario. Favoloso lo scrive chiaramente sui social che per lui Coccia e Pezzopane fanno finta di lasciarsi.

Stefania Pezzopane e Simone Coccia torneranno insieme?

“Sotto il sole caldo, continuiamo a guardarci col sorriso, oggi pomeriggio un po’ insieme a raccontarci un po’ di cose. Sono andata a trovare Simone nella sua casa in montagna. Ci siamo lasciati con amore e questo è davvero importante per entrambi” ha scritto Stefania Pezzopane pochi giorni fa pubblicando l’ultima foto con il suo ex compagno, serena per come proseguono il loro rapporto da ex e forse anche speranzosa di recuperare tutto.

Infatti, nell’intervista pubblicata oggi da Fanpage ha spiegato: “Tra noi non c’è astio, non ci sono rivendicazioni, non abbiamo nulla da rimproverarci. Quando ci vediamo c’è serenità, siamo felici, abbiamo sempre tante cose da dirci, da raccontarci. Non so dire adesso cosa può accadere – risponde così alla possibilità di un ritorno – Al momento viviamo ognuno per proprio conto, alla ricerca di un nuovo equilibrio, però ci fa piacere stare insieme, come domenica ci ha fatto piacere rivederci. Approfitto di questa intervista per dire grazie, grazie, grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e che non hanno visto né il toyboy, né la rimbambita ma due che si amavano”.

E’ tutta la verità? Immaginiamo di sì mentre i pettegolezzi non finiranno mai. E’ sempre Stefania a spiegare perché si sono rivisti domenica scorsa: “Ci sentiamo per telefono tutti i giorni. Ci raccontiamo le cose, ci diamo consigli – e confida – E poi domenica ci siamo messi d’accordo per vederci nel pomeriggio. Era una bellissima giornata, c’era un sole splendente. Sono andata da lui, alla Casa del Soldato, in montagna all’Aquila. Ci siamo fatti una bella chiacchierata, abbiamo bevuto qualcosa insieme. Siamo stati bene”.