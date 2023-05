Anche Stefania Pezzopane in lacrime a Pomeriggio 5 dopo Coccia e il pubblico mormora

Anche Stefania Pezzopane alla corte di Barbara d'Urso: lacrime amare per la donna ma il pubblico inizia a mormorare dopo l'intervista a Pomeriggio 5

La settimana di Pomeriggio 5 si apre con l’intervista di Barbara d’Urso a Stefania Pezzopane. Una seconda scelta la conduttrice che tanto aveva dati spazio alla storia d’amore tra la Pezzopane e Simone Coccia, visto che la politica ha scelto Domenica IN, per raccontare della fine della relazione. Oggi però per lei c’è spazio anche a Pomeriggio 5, il programma in cui lei e Simone, tempo fa avevano annunciato anche le nozze, con tanto di preparativi documentati dalle telecamere d’ursiane…E ora invece, solo lacrime per la Pezzopane che dopo Coccia, racconta di questo finale drammatico. “Ci siamo lasciati con amore, con molta razionalità e con molto rispetto l’una per l’altro”, dichiara Pezzopane.

Le lacrime di Stefania Pezzopane a Pomeriggio 5

Non trattiene le lacrime Stefania Pezzopane mentre riguarda, a “Pomeriggio Cinque”, alcuni dei momenti con l’ex compagno. Ospite di Barbara d’Urso, l’ex parlamentare spiega le difficoltà affrontate durante la relazione con l’ex spogliarellista, finita solo un mese fa. Lo aveva già fatto da Mara Venier ma è giusto che anche il pubblico di Canale 5 che tanto ha seguito questa storia, conosca il finale. “Simone veniva usato contro di me per il mio impegno politico, ogni campagna elettorale era difficile. Questo non è stato il motivo della fine dell’amore, però per nove anni abbiamo dovuto affrontare denunce, persone violente sui social, tensione politica che mi costringeva a lavorare il triplo“, racconta Pezzopane.

Come aveva rivelato anche Simone ( sempre prima a Domenica IN e poi dalla d’Urso), l’ex parlamentare ha spiegato di non aver chiuso definitivamente i rapporti con Coccia. Infatti anche lei conferma di sentirlo spesso e non vuole sbilanciarsi con chi le chiede se ci potrà essere, forse in futuro, un ritorno. “Noi ci siamo lasciati con molta razionalità e con molto rispetto l’uno per l’altra. Vedevamo che gli interessi cambiavano e, ormai, era sempre più grande il tempo che ognuno viveva per sé e non insieme“. E il pubblico, dopo aver sentito sia lei che Simone, inizia a credere che questa sia solo una trovata pubblicitaria in cerca di visibilità, da parte di entrambi. I cattivoni non mancano mai. E molti di loro si chiedono come mai nessuno dei due dica che questa storia è finita in modo definito e lasci invece sempre una porta aperta…