Annalisa si sposa? Il tweet della discordia rivela tutto anche il nome del marito

Annalisa Scarrone si sposa? Ecco le ultime notizie e il nome del fidanzato futuro marito

Per Annalisa Scarrone è arrivato il momento di coronare il suo sogno d’amore e di sposarsi? Il 2023 è stato un anno magico per la cantante che mai, come in questi ultimi mesi è stata sulla cresta dell’onda! Successi musicali, successi televisivi e anche una candidatura al Festival di Sanremo come conduttrice! Un momento davvero d’oro e sembra che vada tutto alla grande anche dal punto di vista dell’amore. La Scarrone infatti sarebbe prossima al matrimonio. La cantante, che ha partecipato ad Amici, sarebbe da tempo fidanzata anche se non ha mai parlato pubblicamente della sua storia d’amore. Oggi però sui social, sono state pubblicate le pubblicazioni che dimostrerebbero che, nel giro dei prossimi 3 mesi, Annalisa si sposerà! Del resto anche Fabrizio Corona pochi giorni fa aveva detto che c’è un rapper milanese molto famoso parecchio interessato ad Annalisa, ma che lei sarebbe impegnatissima.

Annalisa si sposa? Spunta il nome del futuro marito

Tutto quindi è partito da un tweet ma la notizia è stata poi ripresa anche da Savonanews.it. Sul sito infatti si legge: “Annalisa Scarrone convolerà a nozze con il 42enne Francesco Muglia. Originaria di Carcare, dal talent “Amici” al Festival di Sanremo sino allo showbiz con doti canori poliedriche, la cantautrice è diventata una presenza brillante su palchi ed emittenti tv, oltre all’immancabile rotazione nelle radio“.

Potrebbe trattarsi anche di un caso di omonimia anche se, chi ha pubblicato lo screen delle partecipazioni, probabilmente conosce anche le date di nascita delle persone che hanno richiesto le pubblicazioni. E se ci sono le date, è difficile fare confusione! Per il momento comunque Annalisa non ha detto nulla e non ha commentato questa indiscrezione. I suoi fan sono sul piede di guerra, perchè avrebbero voluto che fosse lei a dire e a raccontare. Ma è anche vero che se si scova una notizia, non si può non darla, si tratta pur sempre di una cosa bellissima. E del resto si chiamano proprio pubblicazioni, perchè sono un documento pubblico!

Non ci resta che aspettare un possibile commento di Annalisa, una conferma o forse chissà, una smentita.