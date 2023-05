Per la festa di Nina, Luca Argentero e Cristina Marino hanno organizzato una favola

Non sono mancate le critiche per la festa di compleanno di Nina, la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino

Amore, fatine e sogni, c’era tutto questo nella festa di compleanno di Nina, la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino. La primogenita della coppia ha compiuto 3 anni e per lei la mamma e il papà hanno organizzato un party speciale. Per qualcuno Luca Argentero e Cristina Marino hanno esagerato, le critiche non sono mancate sui social, dove hanno mostrato le foto della dolcissima festeggiata. C’è chi non sopporta che si spendano soldi per le feste dei bambini e che si mostrino a tutti sui social perché c’è chi non la possibilità di festeggiare. Tra i tanti commenti di auguri c’è anche questo: “Una festa di compleanno così a 3 anni…. chissà a 18… detto questo è davvero ostentare possibilità ricchezza e quant’altro Preferisco vedere la gioia di un bimbo che vive la normalità di un compleanno!”. Ma davvero Argentero e sua moglie hanno esagerato per la festa della loro bambina?

Una favola, questo hanno organizzato Luca e Cristina per il compleanno della loro primogenita. Non badano alle critiche, ma i follower che li difendono sono in tanti.

Per la piccola Nina niente festa di compleanno in casa ma un locale tutto per loro. Tutto organizzato negli spazi di Penelope casa, un noto ristorante milanese. Le fate all’ingresso hanno emozionato la piccola festeggiate. Non sono mancati il prato sintetico, margherite e dolcetti dai colori delicati. Bellissima anche la torta per le foto di rito e il desiderio da esprimere tutti insieme.

Una giornata perfetta piena d’amore e tante risate con la piccola Nina che ha guardato tutto con vero incanto. Questo è il primo compleanno di Nina Speranza da sorella maggiore e andava festeggiato nel modo giusto.

“Le critiche stanno a zero. Il compleanno fa quasi specie nel suo genere ma voi fate benissimo a dare tutto ciò che potete donare alla vostra fatina. L’ invidia è un peccato capitale che consuma la pena nel peccato stesso . Però pensiamo anche a coloro che hanno perso tutto in Emilia Romagna … eh che ne dite ragazzuoli. Auguri a Nina” si legge tra i tanti commenti. Di certo non si può dire che Luca Argentero non sia attento agli altri, ad aiutare gli altri.