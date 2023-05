Manila Nazzaro ha mentito? Dopo Amoruso si è innamorata di Stefano Oradei?

Ha ragione Lorenzo Amoruso? Manila Nazzaro ha mentito e frequenta da tempo Stefano Oradei?

Manila Nazzaro sembra turbata, sui social sembra rispondere a modo suo alle accuse di Lorenzo Amoruso. Ma se il suo ex ha parlato e si è esposto dicendo che c’è un altro nella vita di Manila e che forse c’era già prima, forse è già una relazione che conoscono in molti. Lorenzo Amoruso non ha parlato di Stefano Oradei, non ha fatto il nome del ballerino ma adesso lo tira fuori il gossip. In realtà il nome di Stefano Oradei accanto a Manila Nazzaro c’è già da più di due settimane, perché ricordiamo che a Generazione Z Monica Setta aveva già fatto una domanda ben precisa all’ex Miss Italia.

Una domanda che la conduttrice aveva posto con il sorriso di chi è certo della risposta. La Setta sembrava infatti sicura che Manila avrebbe confermato la nuova storia d’amore. Invece, quando ha negato parlando di una semplice amicizia Monica non ha potuto fare altro che proseguire con altre domande e chiudere lì il discorso.

Manila Nazzaro frequenta Stefano Oradei?

A distanza di due settimane e dopo le accuse dell’ex calciatore il gossip insiste perché sembra che Manila Nazzaro e Stefano Oradei li abbiano visti insieme tante persone. Chi racconta di averli visti riferisce che per loro due è difficile non mostrare la passione che li unisce. Al momento però non c’è nessuna conferma ufficiale ma gli indizi sono tanti.

Stefano Oradei Ballando con le Stelle

La delusione di Lorenzo Amoruso

Forse Amoruso ha parlato solo adesso contro la sua ex compagna perché solo adesso ha avuto la certezza che Manila Nazzaro ha una relazione con il maestro di Ballando con le Stelle. Magari Lorenzo ha esagerato parlando di tradimento, accecato dalla gelosia ha immaginato che forse tra Manila e Stefano potesse esserci qualcosa già prima della loro separazione.

Stefano Oradei e Manila Nazzaro insieme anche al party di Valeria Marini

Di recente, una settimana fa, Valeria Marini ha festeggiato il suo compleanno con un party a Roma. Presenti ovviamente tanti vip, personaggi del mondo dello spettacolo. C’erano anche Manila Nazzaro e Milena Miconi, amiche da tanti anni, ma sembra ci fosse anche il famoso ballerino, che si è staccato dall’ex reginetta di bellezza solo per le foto.

Li hanno visti insieme anche all’inaugurazione di un locale, pochi giorni dopo il compleanno della Marini. Tutti ne parlano ma nessuno conferma in attesa che lo faccia uno dei due protagonisti. Intanto, l’ha detto Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro libera di vivere tutti gli amori che desidera

Ovvio che Manila Nazzaro è libera di frequentare chi desidera perché con Lorenzo Amoruso è finita, l’ha lasciato da più di cinque mesi. Del tutto da giustificare anche se magari ha mentito a Monica Setta, perché in ogni caso con Stefano Oradei sarebbe un amore appena nato, da proteggere. Soprattutto Manila ha i suoi figli da proteggere dai pettegolezzi, forse questo è un dettaglio non da poco che Amoruso ha dimenticato.