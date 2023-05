Se Al Bano e Romina si stuzzicano ancora: “Ti ho aspettata 16 anni” e lei lo gela con la risposta perfetta

Fra battute e frecciate Al Bano e Romina Power ancora una volta si sono stuzzicati a vicenda in pubblico

Oltre 3 milioni di spettatori ieri sera davanti alla tv per seguire lo spettacolo dall’Arena di Verona dedicato alla festa per gli 80 anni di Al Bano. 4 volte 20, direbbe il cantante, che non ama molto il numero 80 a quanto pare, anche se ci sono milioni di persone in tutto il mondo che metterebbero una firma per arrivare a quella stessa età in forma come Al Bano. E ovviamente sul palco con lui ieri sera c’era anche Romina Power.

Loredana Lecciso, grande assente della serata, non ha trovato spazio neppure per la foto di famiglia nelal grande serata in onda su Canale 5 per celebrare gli 80 anni di Al Bano. Mentre Romina, è stata assoluta protagonista dello show, insieme al suo ex marito.

E ovviamente non sono mancati i classici siparietti che ormai da anni caratterizzano ogni uscita pubblica della coppia. I due si stuzzicano, si lanciano bordate e frecciate e fanno sognare anche i fan, visto che molti di loro continuano a credere che il sacro fuoco dell’amore, tra Al Bano e Romina Power, non si sia mai spento.

Le parole di Al Bano per la sua ex moglie

Con queste parole Al Bano ha presentato Romina sul palco dell’Arena di Verona

Ognuno di noi ha un punto di partenza nella vita, Cellino San Marco, una terra straordinaria ma per me era diventata una camicia di forza. Poi cominciai a capire che dovevo tagliare i ponti con questa terra. Grazie a Nel sole, ho scoperto un’americana che faceva parte di un film. Lei mi ha fatto scoprire la bellezza di quella terra

Non appena arrivata sul palco Romina ha esordito subito con una battuta: “Tu queste feste le fai ogni 10 anni per festeggiare il tuo compleanno, forse è meglio che ora cominci a farle ogni 5 anni, ogni 2. Non si sa mai“. Divertito, allora, Al Bano ha replicato di pensare ai suoi di anni e poi le ha fatto i complimenti.

Una clip dalla serata per la festa di Al Bano all’Arena

Come avrete visto nel video, Al Bano ha fatto le sue classiche battute alla ex moglie e le ha anche chiesto come mai se ne sia andata lontano e poi abbia deciso di tornare, dicendo anche di averla aspettata per tanti anni: “La domanda la faccio a te, te ne sei andata in America per 16 anni. Ti ho aspettato, pensando forse cambierà, forse no“. Repentina la replica di Romina: “Mi sembra che tanto solo non eri ad aspettare“. Risposta perfetta quella della Power che sa sempre come tenere testa al suo ex marito.

Alcune delle immagini della serata dall’Arena di Verona per gli 80 anni di Al Bano

E c’è gente che avrebbe pagato per avere una bella telecamera puntata nella stessa stanza in cui ieri sera Loredana Lecciso ha assistito a questo show. Come avrà reagito? Probabilmente ormai ci ha fatto l’abitudine…