Gli 80 anni di Al Bano: Loredana Lecciso grande assente nella foto di famiglia, silenzio social

Non c'è posto nella foto di famiglia per Loredana Lecciso la grande assente alla festa di Al Bano all'Arena di Verona

Se è vero che Loredana Lecciso e Al Bano avevano festeggiato con i loro figli il compleanno del cantante a Cellino San Marco, è altrettanto vero che la donna fa parte di questa famiglia, anche se a quanto pare, non della narrazione pubblica che però si vuole dare. E’ apparso anche un po’ disturbante, va detto, il fatto che la Lecciso ieri sera, nella grande festa di Al Bano su Canale 5 nella serata evento Al Bano 40 volte 20, non ci sia stata.

E se potevamo aspettarci una scelta in sottrazione, che non prevedesse magari anche per suo volere, Loredana sul palco a raccontare della sua storia con Al Bano, ci aspettavamo di vederla magari per la foto di famiglia, per quello scatto in cui c’erano tutti i figli del cantante, c’era Romina Power in quanto sua ex ma non c’era Loredana Lecciso. Una Lecciso che tra l’altro ha deciso di non commentare neppure la serata sui social, restando ben lontana da tutto quello che stava accadendo a L’Arena di Verona.

Non è servito. Perchè se da un lato gli irriducibili, quelli che ancora oggi sperano che Al Bano e Romina Power possano tornare insieme, dall’altro, ci sono tutte le persone che si sono chieste il perchè di questa scelta di Loredana Lecciso, che ha deciso di stare 10 passi indietro. Praticamente invisibile la compagna di Al Bano, mentre Jasmine e suo figlio Al Bano Junior celebravano con il papà i suoi 80 anni sul palco dell’Arena di Verona.

Alla festa di Al Bano grande assente Loredana Lecciso-Ultimenotizieflash.com

Il fatto che per Loredana non ci sia stato posto neppure per la foto di famiglia, una foto ricordo per una serata magica, fa riflettere. E forse lo ha voluto lei, che da un paio di anni ha deciso di non mostrarsi più in tv per parlare di Al bano. O forse no. Ma perchè restare nascosta, nel dietro le quinte, in una occasione così bella e speciale, quando di certo a Jasmine e ad Albano Junior, avrebbe fatto piacere avere anche la loro mamma su quel palco?

Romina e Al Bano insieme all’Arena di Verona

Chi di certo si è fatta notare è stata Romina, protagonista assoluta di Al Bano all’Arena di Verona per i suoi 80 anni.

Il silenzio di Loredana Lecciso

Eppure Loredana Lecciso è al fianco di Al Bano da 20 anni, un periodo molto lungo, durante il quale insieme hanno superato ostacoli e crisi. Un periodo anche pieno di gioie, visto che dal loro amore sono nati due bellissimi figli. Perchè non esserci in una serata così importante? Sono scelte di famiglia certo, scelte di coppia. Ma quando c’è un personaggio del calibro di Al Bano di mezzo, il chiacchiericcio è all’ordine del giorno ed era impossibile non notare la grande assenza di Loredana.

Una Loredana Lecciso che ha deciso di non commentare quanto è successo. Nessuna storia ieri sera sui social, nel corso della serata, neppure una parola. Ma c’è chi parla per lei. Chi avrebbe voluto vederla ieri al fianco di Al Bano.