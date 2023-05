Romina Power invita tutti alla festa di Al Bano, Loredana Lecciso preferisce Beautiful

Ancora una volta Romina Power è accanto ad Al Bano per la festa del suo compleanno, ed ecco cosa fa Loredana Lecciso

Musica, amore, invidia, rancore e gelosia, c’è di tutto nella gran festa per il compleanno di Al Bano ma resta tutto dietro le quinte. Sul palco dell’Arena di Verona per gli 80 anni di Al Bano ci sarà invece Romina Power e non ci sarà Loredana Lecciso. A distanza di 10 anni la storia si ripete, la Lecciso fa un altro passo indietro e Romina Power la vedremo ancora una volta questa sera accanto all’ex marito con tutta la sua famiglia, i figli Romina Carrisi, Yari Carrisi e Cristel Carrisi. Ci sarà anche Jasmine Carrisi, anche lei desidera sfondare nel mondo della musica ma la sua mamma oggi sui social mostra altro.

Gli ospiti che hanno partecipato allo spettacolo Al Bano 4 volte 20 stanno invitando il pubblico a seguire l’evento che andrà in onda questa sera 23 maggio. Gianni Morandi, i Ricchi e Poveri e gli altri ma più di tutti Romina Power non vede l’ora di rivedere tutto in tv. “A stasera” ha appena scritto sui social mostrando il promo della serata speciale. C’è grande attesa per i fan del festeggiato, c’è grande attesa come sempre per i fan dell’ex coppia d’oro ma Loredana Lecciso preferisce Beautiful.

Perché Loredana Lecciso è assente alla festa di compleanno di Al Bano?

Al Bano gli 80 anni festeggiati a casa

Al Bano il 20 maggio scorso ha già soffiato sulle candeline, ha già festeggiato gli 80 anni e il gran concerto all’Arena di Verona è già stato registrato. Una gran festa sul palco senza Loredana Lecciso, una festa in famiglia a Cellino San Marco con la Lecciso, ed è quest’ultima che la compagna dell’artista ha preferito mostrare. Sul palco ci saranno grandi artisti e amici ma non lei, sembra ancora una volta a causa di Romina Power. Dicono che abbiano litigato ancora una volta ma forse la verità è un’altra.

Che rapporto c’è tra Romina Power e Loredana Lecciso?

Nessun rapporto, evitano di incontrarsi e infatti all’Arena di Verona la Lecciso è stata l’unica assente e a casa a Cellino San Marco l’assente era invece Romina Power. Di recente anche Jasmine Carrisi ha risposto che non ha alcun rapporto con l’ex moglie di suo padre. E’ così che hanno risolto tutto, evitandosi, anche se nell’ultimo periodo Al Bano sembra più pronto a dare risposte precise sul legame con Romina e l’amore che lo lega a Loredana.

Dunque, è l’attuale compagna del cantante di Cellino San Marco che ancora una volta ha deciso di evitare problemi e pettegolezzi inutili dando tutto lo spazio sul palco a Romina, perché è lei che il pubblico vuole vedere se c’è musica.

I Ricchi e Poveri tra gli amici più cari al compleanno di Al Bano

Loredana Lecciso mostra Jasmine sul set di Beautiful

Jasmine Carrisi è una delle protagoniste delle puntate italiane di Beautiful, la sua mamma orgogliosa preferisce mostrare il servizio che il settimanale Nuovo le ha dedicato. Per il momento non posta nulla dello show di questa sera, ma siamo sicuri che durante la messa in onda pubblicherà qualcosa. Intanto, ha preferito un posto con la torta, stretta a sua figlia e al suo compagno.