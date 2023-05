Oriana Marzoli e Daniele dal Moro: gli Oriele scoppiano? Tutte le teorie del complotto

Che succede tra Oriana Marzoli e Daniele dal Moro? Le ultime news sulla coppia che forse è scoppiata: tutte le teorie

Spopolano sui social decine di teorie su quello che starebbe succedendo in queste ore tra Oriana Marzoli e Daniele dal Moro. Ma i fan degli #oriele sembrano avere pochi dubbi: i due si sono definitivamente lasciati? Il fine settimana non ha fatto bene alla coppia. Oriana era fuori per lavoro e sui social si è scatenato il caos, con delle accuse molto forti dei fan a Daniele, che avrebbe iniziato a seguire diverse ragazze su instagram.

Daniele, per tutta risposta, ha incominciato a rispondere a tutti i fan, alzando parecchio i toni, usando parole molto dure. Attacchi che i fan della coppia, proprio non si aspettavano. Daniele ha fatto capire che spesso a Oriana arrivano delle “segnalazioni” sul suo conto e che fanno male alla coppia, visto che poi si litiga. E a quanto pare, l’ennesimo litigio, avrebbe dato il via alla separazione. Daniele e Oriana dunque, si sono lasciati?

In queste ore sui social, non si parla d’altro e i fan, hanno le loro teorie del complotto.

Lite Oriana e Daniele-Ultimenotizieflash.com

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati?

Sta succedendo di tutto sui social e i fan sono in fermento perchè hanno decine di teorie. Pare che Oriana abbia smesso di seguire Daniele sui social e questo lascerebbe pensare che la Marzoli ha fatto la sua mossa per informare tutti di quello che sta succedendo. La venezuelana è stata avvistata in stazione, con tanto di valigie al seguito, il che ha fatto pensare, essendo sola, che stesse andando via, senza Daniele.

E poi ci sono anche le teorie che riguardano quello che è successo questo fine settimana. Daniele dal Moro ha incontrato prima Antonino Spinalbese, poi ha visto Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, tutte persone che non hanno più nessun rapporto con Oriana il che ha fatto pensare, che questo ennesimo affronto, non sia andato giù alla Marzoli, stanca di subire…

I fan intanto sui social si dividono, c’è chi pensa che Oriana e Daniele hanno fatto bene a lasciarsi, chi prende le parti di uno e chi dell’altro.

#orieleLe fanpage dovrebbero finirla di postare video e consigli ai surgelati 🙏Io con mia sto provando a mettere cose allegre e OMG.Fate credere ad Oriana e Daniele che li amiamo solo in coppia .IO LI VORREI SPOSATIMa se vogliono continuare da singoli li amo lo stesso pic.twitter.com/hKT4d1Ut0p — carol (@loveculturale) May 28, 2023

Come detto appunto, c’è chi pensa che Oriana stia soffrendo e c’è chi pensa anche che Daniele, stia affrontando da solo questo momento:

quella foto di oriana mi fa solo pensare a daniele e a come starà lui di cui non c’è manco mezza notizia qua tutti che piangono per lei no lo voglio abbracciare anche se non so se è triste non so un cazzo ma lo vorrei abbracciare sempre quindi anyway

Non ci resta che aspettare le parole dei diretto interessati, per capire che cosa è successo davvero.