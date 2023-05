Oriana piange e singhiozza sui social: con Daniele è finita. La Marzoli fa una richiesta ai fan

E' finita tra Daniele dal Moro e Oriana? La Marzoli piange disperata sui social e fa una richiesta ai fan

Quello che è davvero successo tra di loro, lo sanno solo Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Ma che gli ultimi giorni siano stati particolarmente tormentati per entrambi è sotto gli occhi di tutti. Soprattutto dei fan che forse, avrebbero dovuto, in molte situazioni, fare anche dei passi indietro.

Ovviamente, se c’è un legame solido e forte, se c’è fiducia e se ci sono dei sentimenti, nessun fandom e nessuna insinuazione possono distruggere un rapporto. Ma la tossicità che spesso si crea nel seguire le coppie nate dentro un reality, non fa in alcuni casi, bene a nessuno.

Non a caso, la stessa Oriana Marzoli poche ore fa ha chiesto a tutti i follower di smetterla di taggarla in video con Daniele, video d’amore o cose del genere. Del resto è facile pensare che due persone che stanno affrontando una crisi, non abbiano nessun piacere nel ritrovarsi sommersi da video di quel genere. I fan dovrebbero comprendere che forse, la soluzione migliore, in casi come questo, è quella di fare un passo indietro e invece…

La richiesta di Oriana Marzoli ai suoi fan

Vi prego, non taggatemi in più cose d amore su ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo🙏🏻 non sto bene. Grazie… May 28, 2023

E’ finita tra Daniele e Oriana?

Le lacrime di Oriana sui social, lascerebbero proprio pensare alla fine di questa storia d’amore, sopravvissuta, dopo la fine del Grande Fratello VIP, meno di due mesi…

La Marzoli ieri sera, dopo che erano apparse sui social le foto di lei con le valigie pronte, aveva deciso di parlare con i fan e aveva detto:

L’unica cosa che vi chiedo è di non taggarmi nei video con Daniele, non mi interessa sapere se c’è gente che appoggia più me o più lui. Non voglio che prendiate posizioni, voglio solo che non mi taggate in certe cose perché sto male. Non penso che risolveremo tutto…

I fan, che hanno ascoltato il pianto disperato di Oriana sui social, sperano davvero che le parole della Marzoli possano servire per far si che lei e Daniele si chiariscano. Ma in realtà, solo le persone coinvolte in questa storia, dovrebbero sapere che cosa è meglio per loro, visto che conoscono i reali motivi che li hanno spinti ad arrivare a una decisione del genere…

Migliaia nel frattempo i commenti sui social. Ve ne mostriamo alcuni: