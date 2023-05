Sonia Bruganelli conferma l’addio a Paolo Bonolis? Intanto, fa la nonna

Sonia Bruganelli scrive uno strano commento ma intanto fa la nonna del nipote di Paolo Bonolis

Se per qualche giorno la cronaca rosa non parla più della presunta crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ci pensa lei a mettere di nuovo carne sul fuoco. Sonia Bruganelli adora attirare l’attenzione, le piace dire ma non dire, innescare una polemica o supposizioni.

Da tempo si parla di separazione già avvenuta tra il conduttore e l’ex opinionista del GF Vip. Entrambi non ha detto nulla di chiaro ma è arrivato un tweet a creare di nuovo il pettegolezzo. Sonia Bruganelli parla di ex, perché scrive un suo pensiero sul post relazione e il rispetto. Paolo Bonolis è un suo ex? Altrimenti a chi potrebbe essere riferito il suo commento?

Il rispetto post relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente

Parla di post relazione, ma che tipo di relazione, parla di ex, si riferisce a se stessa, a Paolo Bonolis, ad altri ex di lui o di lei? Come sempre crea scompiglio, fa sorgere dubbi, sapeva benissimo che il suo tweet avrebbe fatto spettegolare e creare nuovi indizi sull’addio al conduttore Mediaset.

E’ finita da tempo tra Bonolis e la Bruganelli?

Gli esperti di gossip non hanno dubbi, sono tutti sicuri che sia finita e tutti vorrebbero chiarezza da parte della coppia. 49 anni Sonia, 61 anni Paolo, tre figli da proteggere ma davvero le ultime parole della Bruganelli sono l’annuncio della fine del matrimonio?

Erano in vacanze alle Maldive quando hanno dovuto smentire o in ogni caso rispondere al gossip che li voleva separati. Dagospia per primo ma li abbiamo poi visti a Verissimo, con la partecipazione a sorpresa di Bonolis, pronti a dire e non dire ma a mostrare l’armonia, in ogni caso.

Stanno insieme da 25 anni, lavorano insieme da tanti anni, sono forti insieme e desiderano più di tutto difendere la loro famiglia. Ma se Sonia Bruganelli pubblica quei messaggi poi torna di nuovo il pettegolezzo, la difesa viene meno.

Arriviamo però all’ultimo post della produttrice. In questi minuti ha pubblicato la foto del nipotino, la foto tessera che appare sul passaporto. Stanno arrivando agli Stati Uniti Stefano Bonolis e sua moglie con il piccolo Sebby, Sebastiano Bonolis. Sonia non vede l’ora di abbracciarli, non vede l’ora di fare la nonna.

Amore di nonna… Stiamo aspettando voi

Scrive impaziente la moglie o ex moglie di Paolo Bonolis, che in ogni caso si sente nonna del piccolo, nonostante Stefano non sia suo figlio ma è parte della sua famiglia allargata, la sua famiglia.