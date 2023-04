A Verissimo la verità di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sulla separazione

Sonia Bruganelli è in collegamento con Verissimo, con lei c'è la figlia Adele, ma non sa che sta per entrare Paolo Bonolis. Ecco la verità

L’attesa intervista di Sonia Bruganelli a Verissimo è arrivata, ovviamente parlando di vita privata Silvia Toffanin arriva al rapporto con Paolo Bonolis, alla notizia sulla presunta separazione. “Secondo te conoscendoci ci vedevi entrare mano nella mano a Verissimo venire a dire che ci separiamo?”. La prima reazione di Sonia Bruganelli al pettegolezzo sulla fine del matrimonio col conduttore è stata di stupore. Stanno insieme da 26 anni, lavorano insieme da tanti anni: “Siamo una coppia forte anche dal punto di vista proprio di anime e di volontà di difendere la nostra famiglia, di difendere i ragazzi e quindi la prima cosa è stata quella di dimostrare che effettivamente noi non ne sapevamo assolutamente niente”. Sonia Bruganelli si riferisce al comunicato, all’annuncio, parla di privacy e non di matrimonio finito o meno.

Sonia Bruganelli a Verissimo

“E’ un’ipotesi perché non viene dalla diretta interessata, dai diretti interessati, bisognerebbe fare un pochino di attenzione prima di buttare nel calderone e nel ventilatore delle notizie, anche perché ci sono dei figli grandi che guardano perché leggono e specialmente perché comunque ripeto si cerca in qualche modo di tutelare i propri figli, le proprie famiglie… Si dice sempre ‘eh vabbè ma sono personaggi pubblici’ ma questo non vuol dire niente, bisogna avere comunque una coscienza perché è vero o non vero che sia accaduto o che non accadrà mai, comunque non si può decidere addirittura di dare un comunicato cioè il comunicato parte da una persona“.

“Lavoriamo insieme, ci vogliamo bene, abbiamo dei figli, abbiamo tutto il resto e non abbiamo bisogno di comunicare niente di quello che si vede”. Sonia ipotizza che è un pettegolezzo nato dal fatto che sono due anni che dice che va a vivere per conto suo, ma ancora non è pronta casa.

“Io non mi pongo più la domanda ma se la pongono i nostri figli e infatti io sono andata a Trieste per tranquillizzare mio figlio Davide”.

Durante l’intervista in collegamento con Verissimo entra anche Paolo Bonolis, non sembrano una coppia in crisi, le battute tra loro sono continue. Ma a chi interessa sapere se stanno insieme o il matrimonio è finito? Sono una famiglia bellissima, in ogni caso, con o senza separazione.