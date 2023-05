Daniele dal Moro infrange i cuori dei follower: “Smettete di seguirmi” e con Oriana…

E' davvero finita tra Daniele e Oriana? Lo racconta il Dal Moro che parla sui social

Questa volta parla Daniele Dal Moro e lo fa in una diretta sui social. Ha spiegato che, dopo le tante cavolate dette sulla fine della sua storia con Oriana Marzoli, è arrivato il momento di raccontare la verità. Si perchè a conoscere la verità sono ovviamente solo le persone che la storia, la vivono.

E visto che i follower di entrambi sui social, hanno scatenato l’inferno, registrando anche la conversazione con Oriana che disperata, piangeva su una delle stanze di Twitter dove era entrata a parlare con i suoi fan, questa volta è Daniele a provare a fare chiarezza.

E la prima cosa che ribadisce è che lui e Oriana hanno litigato ma che questo non significa che si sono lasciati o che non si sono davvero voluti bene. Tra le altre teorie circolate sui social in queste ore, anche quella che dice che stanno insieme solo per contratto per pubblicità.

Oriana parte da sola dopo la lite con Daniele-Ultimenotizieflahs.com

Le parole di Daniele nello sfogo notturno

Ragazzi è vero che abbiamo avuto tante discussioni, ma ci sono tante cose che valgono. Se il sentimento c’è e insomma… se qualcuno di voi pensa che tra me e Oriana non ci sia stato del sentimento vero, almeno parlo per me… io dico che vabbè, ognuno è libero di pensare quello che vuole. Però comunque sia io vi garantisco che non farei neanche 1/4 di quello che ho fatto con Oriana per una persona che non me ne frega niente. Spero che le cose si sistemino e spero che arrivino momenti migliori anche per me. Davvero mi auguro che le cose si sistemino e staremo a vedere.

C’è quindi ancora una speranza che questa relazione possa essere in qualche modo recuperata e a quanto pare, Daniele se lo augura.

Il Dal Moro ha approfittato anche per scusarsi in qualche modo dell’atteggiamento che in questi giorni ha avuto sui social. E ribadisce anche altri concetti già espressi: lui non chiede nulla ai follower. Non vuole regali e non usa i suoi canali social per vendere nulla. E infatti ha detto:

Vi sono grato quando siete carini con me. Io però non chiedo nulla e non cerco nemmeno di vendervi nulla. Io più di così non riesco a fare davvero. Io mi trovo in difficoltà e faccio fatica anche a stare in room qui a parlare.

E poi ha concluso: