Alessia Marcuzzi conferma, ha un nuovo compagno: “Innamorarsi non costa niente”

Alessia Marcuzzi con Antonella Clerici conferma a modo suo che ha un nuovo compagno dopo il divorzio

Alessia Marcuzzi ha un nuovo compagno dopo la separazione da Paolo Calabresi Marconi? Ospite a E’ sempre mezzogiorno per dare anche una mano ad Antonella Clerici la Marcuzzi ha parlato d’amore, sviando la domanda ma alla fine la sua è stata una ammissione.

“L’amore come va?” le ha chiesto la Clerici, che la conosce da sempre, che sa benissimo se adesso la Marcuzzi ha un nuovo amore. La risposta della “Boomerissima” ha deluso il gossip ma Alessia in realtà ha confermato, perché se non hai niente da nascondere o proteggere ne parli, lo racconti.

Alessia Marcuzzi risponde con le parole di nonna Mela

Nonna Mela dice sempre che amarsi non costa niente perché amarsi è gratis.

Ed ecco la conferma della conduttrice che ormai fa parte della Rai. “Ho sviato la domanda?” ha chiesto ridendo alla Clerici preoccupandosi se fosse soddisfatta della sua risposa. Antonella Che non è una impicciona non è andata oltre, non vuole che i suoi ospiti parlino a tutti i costi.

Chi è il nuovo compagno di Alessia Marcuzzi?

E’ a settembre dello scorso anno che Alessia Marcuzzi ha annunciato la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, l’unico che è stato capace di portarla all’altare, nel 2014 a Londra. Non hanno retto alla crisi ma questa volta Alessia Marcuzzi ha voglia di proteggere davvero la sua vita privata.

E’ la rivista Chi ad avere diffuso per prima le foto della conduttrice con il suo nuovo amore. Lui è Jody Proietti ma Alessia Marcuzzi continua a non parlarne, non dice nulla. Un pettegolezzo mai smentito e anche oggi a E’ sempre mezzogiorno il suo silenzio equivale ad una conferma.

Alessia Marcuzzi l’addio a Paolo Calabresi Marconi

Di certo in amore può accadere di tutto, i fidanzati, i mariti, si cambiano, se Alessia a modo suo conferma che è innamorata perché amare è gratis, come dice la sua amata nonna, non dice però nulla su Jody Proietti che ha 33 anni ed è un modello ma soprattutto ballerino professionista.

Dove si sono conosciuti?

Se sono davvero e ancora una coppia si sono conosciuti molto probabilmente nell’ambiente di lavoro. Hanno infatti collaborato insieme proprio per il programma Boomerissima, lei conduttrice e lui ballerino. Sono stati avvistati insieme più volte, anche al Teatro Brancaccio di Roma per vedere insieme il musical Tutti parlano di Jamie.

Dal festival di Sanremo a Tale e Quale Show ma anche ad Amici di Maria Di filippi, Jody Proietti non è certo sconosciuto, tante le sue prime serate in tv.